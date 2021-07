Potrivit celei mai recente analize a INSCOP Research, intenţia de vot în rândul românilor este diferită în acest moment de ceea ce se întâmpla, în mod normal, în primele 6-12 luni de la venirea la guvernare a unor formaţiuni politice.

“În mod normal, în primele 6-12 luni după preluarea guvernării, partidele aflate la putere ar fi trebuit să aibă scoruri semnificativ mai mari decât cele obținute în alegeri. Situația este însă diferită, partidele aflate la putere având o intenție de vot similară sau chiar sub votul de la alegerile din urmă cu 7 luni. Explicațiile sunt mai multe, de la climatul de neîncredere determinat de pandemie, până sincopele activității guvernamentale”, transmite directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ştefureac.

Cum arată principalele partide din România în acest sondaj, la capitolul intenţie de vot?

Faţă de octombrie 2020, PSD a înregistrat o creştere extrem de mică, după mai multe suişuri şi coborâşuri, aflându-se în acest moment la 30,2% intenţie de vot, potrivit datelor pentru luna iunie 2021 (se afla la 29,9% în octombrie). Social-democraţii sunt pe locul întâi în România, potrivit analizei INSCOP.

Îi urmează PNL, care a înregistrat o scădere importantă faţă de luna octombrie: de la 34,5% la numai 26,6%.

AUR a scăzut uşor de când a fost introdusă în această analiză, în luna februarie, fiind acum la 14,2% intenţie de vot.

Cifrele stau prost pentru cei din USR PLUS: cu toate că au crescut cu aproape două puncte procentuale faţă de martie, cei din USR PLUS sunt în continuare sub intenţia de vot a AUR, aflându-se acum la 13,2%.

Formaţiunea lui Victor Ponta, Pro România, a scăzut uşor din octombrie şi până în iunie, de la 5,6% la 4,3%, în timp ce PMP a înregistrat o scădere mai puternică, de la 5,5% la 2,8%. Cele două partide n-au mai trecut de pragul necesar pentru accederea în Parlament la ultimele alegeri.

Sursa foto: Dreamstime