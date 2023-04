Într-un document etichetat „STRICT SECRET” s-a scris despre relația premierului ungar cu Rusia, Uniunea Europeană și NATO.

Cu toate acestea, Yahoo News a recunoscut că nu a putut verifica validitatea documentelor.

Publicația scrie că documentul care conține numele lui Viktor Orban provine de la CIA și a fost etichetat ca fiind strict secret. Est vorba despre o evaluare a liderului ungar care afirmă că acesta este în continuare apropiat de Rusia, a scris Yahoo News.

Se mai spune că Ungaria, în calitate de membru al UE și NATO, consideră Statele Unite „unul dintre cei mai importanți adversari geopolitici ai săi”.

Este adevărat că există conflicte semnificative între guvernul ungar și administrația Biden.

Noul ambasador american la Budapesta, David Pressman, reproșează în mod regulat guvernului ungar că este prea pro-Rusia și anti-Ucraina, relatează Daily News Hungary

Între timp, guvernul american a reziliat un acord crucial între cele două țări privind evitarea dublei impozitări. Lipsa unui astfel de acord ar cauza dificultăți comerciale între Ungaria și SUA.

