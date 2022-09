Alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în Rusia, anunțată de Ambasada SUA la Moscova, în urma tensiunilor crescânde din această țară. Oficialii americani au venit cu un avertisment urgent în această privință, concomitent cu alte țări UE care au cerut același lucru.

Cutremur în Rusia. SUA cere cetățenilor americani să părăsească de urgență țara. Și țările UE cer același lucru

SUA atrage atenția că guvernul rus a început deja mobilizarea cetățenilor pentru războiul din Ucraina, iar persoanele cu dublă cetățenie, printre care și rusă, ar putea fi luați în armată. Mai mult, oficialii americani atrag atenția că zborurile comerciale din această perioadă sunt extrem de restrânse. Ambasada SUA recunoaște că are limitări severe în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi cetățenilor americani.

„Eveniment: La 21 septembrie, guvernul rus a început o mobilizare a cetățenilor săi la forțele armate în sprijinul invaziei sale în Ucraina. Rusia poate refuza să recunoască cetățenia americană a cetățenilor cu dublă cetățenie, le poate refuza accesul la asistența consulară americană, le poate împiedica plecarea din Rusia și poate înrola cetățenii cu dublă cetățenie în serviciul militar.

În prezent, opțiunile de zboruri comerciale sunt extrem de limitate și sunt adesea indisponibile pe termen scurt. Rutele terestre cu mașina și autobuzul sunt încă deschise. Dacă doriți să plecați din Rusia, ar trebui să faceți aranjamente independente cât mai curând posibil. Ambasada SUA are limitări severe în ceea ce privește capacitatea sa de a-i ajuta pe cetățenii americani, iar condițiile, inclusiv opțiunile de transport, pot deveni brusc și mai limitate”, se arată într-o informare de pe 27 septembrie, postată pe site-ul ambasadei.

Cetățenii americani nu ar trebui să călătorească în Rusia, avertizează Ambasada SUA la Moscova

Cetățenii americani nu ar trebui să călătorească în Rusia, iar cei care locuiesc sau călătoresc în Rusia ar trebui să părăsească Rusia imediat, atât timp cât mai există opțiuni limitate de călătorie comercială, mai transmit americani cetățenilor săi.

„Departamentul de Stat oferă informații privind călătoriile comerciale pe pagina Information for U.S. Citizens in Russia – Travel Options Out of Russia (Informații pentru cetățenii americani în Rusia – Opțiuni de călătorie în afara Rusiei) de pe travel.state.gov. Acest site oferă, de asemenea, informații privind cerințele pentru intrarea în țările vecine, procedurile de călătorie cu pașapoarte americane expirate în anumite circumstanțe și cerințele de viză pentru familiile cu membri de familie cetățeni americani și ruși.

Reamintim cetățenilor americani că dreptul la întruniri pașnice și libertatea de exprimare nu sunt garantate în Rusia. Evitați toate protestele politice sau sociale și nu fotografiați personalul de securitate la aceste evenimente. Autoritățile ruse au arestat cetățeni americani care au participat la demonstrații”, au mai transmis oficialii.

Bulgaria, Polonia și Estonia își sfătuiesc cetățenii să părăsească Rusia cât mai curând posibil

Cetățenii din Bulgaria, Polonia și Estonia au fost sfătuiți de guvernele lor respective să părăsească Rusia. Marți, 27 septembrie, Ministerul bulgar al Afacerilor Externe i-a sfătuit pe toți cetățenii săi să părăsească de urgență teritoriul Rusiei. Aceștia au fost îndemnați să folosească toate mijloacele de deplasare posibile în legătură cu situația actuală complicată a călătoriilor în țară.

Cei care au decis să rămână în Rusia au fost sfătuiți să „manifeste o vigilență sporită, să evite locurile de adunare în masă a oamenilor și să monitorizeze îndeaproape evoluția situației”. Dacă este necesar, bulgarii sunt rugați să contacteze ambasada de la Moscova sau consulatul general din Sankt Petersburg.

Ulterior, în aceeași zi, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei și-a sfătuit cetățenii să procedeze exact la fel. De asemenea, a emis recomandarea ca polonezii să nu călătorească pe teritoriul rusesc din niciun motiv. Celor care se află deja în Federația Rusă, fie permanent, fie în vacanță, li s-a spus că este mai sigur să se întoarcă imediat în țara lor de origine.

În ceea ce privește situația politică actuală, Ministerul polonez al Afacerilor Externe a declarat „cel mai înalt nivel de amenințare”. Mai devreme în cursul zilei, Ministerul Afacerilor Externe din Estonia a făcut un apel similar pentru ca cetățenii săi să iasă din Rusia, după cum a relatat nashaniva.com.