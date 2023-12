Meghan Markle a lansat multe acuzații grave în cadrul controversatului interviu acordat lui Oprah Winfrey. Fosta actriță susținea că au existat discuții în Familia Regală legate de culoarea pielii fiului ei.

Scandalul Meghan Markle continuă

Markle susținea că anumiți membri ai Familiei Regale și-ar fi exprimat îngrijorarea ca nu cumva Archie să-i semene ei. Totuși, aceste informații au fost respinse în repetate rânduri.

Chiar și așa, Omid Scobie, un prieten al fostei actrițe, a spus cine ar fi fost persoanele care au spus lucrurile respective. El vorbește în cartea lui despre starea monarhiei britanice după moartea Reginei Elisabeta a II-a.

În edițiile din alte țări numele nu apar nume precise, însă informația a ajuns accidental în ediția olandeză. Despre acest lucru a vorbit și realizatorul TV Piers Morgan.

În cadrul emisiunii sale, acesta a spus că i se pare corect ca Marea Britanie să știe acest lucru. Totuși, prezentatorul nu „crede că vreunul dintre membrii familiei regale a făcut vreun comentariu rasist”, a subliniat el.

Prietenul fostei actrițe a menționat că Markle i-a trimis mai multe scrisori lui Charles, numindu-i pe cei care au luat parte la presupusele conversații.

Este vorba chiar despre Kate Middleton, cu care Meghan Markle ar mai fi avut și alte divergențe, și actualul Regele Charles al III-lea.

Adevărul despre mariajul lui Harry cu Markle

Un expert regal susține că o eventuală despărțire dintre prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, ar fi în detrimentul carierei lor la Hollywood. Mai mult, susține acesta, dacă ducele și ducesa de Sussex se vor despărți, ar încerca să țină totul secret, după modelul actorilor Jada Pinkett și Will Smith.

„Harry și Meghan formează o echipă profitabilă, iar toate afacerile lor, pe care le au în comun, au potențialul de a continua să aducă venituri substanțiale familiei”, a spus expertul pentru The Mirror.

De asemenea, mariajul s-a dovedit benefic pentru amândoi și din punct de vedere profesional”, a continuat Steven Alderson. Despărțirea le-ar putea „afecta cariera”, în încercarea de a reveni la Hollywood.

Expertul a continuat susținând că, dacă Ducele și Ducesa de Sussex se despart, ar păstra secretul, la fel ca Jada Pinkett și Will Smith. Luna trecută, Jada Pinkett Smith a făcut un anunț bombă despre căsnicia ei cu actorul Will Smith. Actrița în vârstă de 52 de ani a dezvăluit că ea și Will duc „vieți complet separate” din anul 2016.

„Da, nu a fost un divorț pe hârtie, dar a fost un divorț”, a declarat actrița.

Recent, un alt comentator regal, Kinsley Schofield, afirma că Harry și Meghan Markle se vor despărți în cinci până la zece ani, potrivit Hindustan Times. Schofield a citat surse care i-ar fi spus că Ducele și Ducesa devin din ce în ce mai incompatibili. El a negat zvonurile potrivit cărora Harry și Meghan ar fi în pragul unui divorț.