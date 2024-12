Sărbătorile de iarnă sunt un moment al bucuriei și distracției, dar și o perioadă în care riscurile la volan cresc considerabil. Consumul de alcool devine o tentație comună, iar unii șoferi recurg la diverse trucuri pentru a încerca să păcălească etilotestul.

Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează însă că aceste metode sunt complet inutile și subliniază pericolele reale ale condusului sub influența alcoolului.

În încercarea de a înșela fiola, multe persoane apelează la trucuri populare, precum spălatul pe dinți, mestecatul gumei sau consumul de oțet ori alimente murate. Alții încearcă să țină scorțișoară pe cerul gurii, să mestece pătrunjel sau să sufle pe lângă etilotest.

Dr. Tudor Ciuhodaru explică ferm că aceste metode sunt doar mituri și nu au nicio bază științifică. Etilotestul detectează alcoolul prezent în aerul expirat, iar astfel de încercări nu pot influența rezultatul. Alcoolul rămâne detectabil până când organismul îl elimină complet prin metabolizare.

„Atenție, șoferi! Nu e de glumit. Metodele de a păcăli fiola sunt doar simple mituri! NU încercați să faceți asta. NU veți păcăli fiola (nici) la trecerea dintre ani. NU conduceți dacă ați băut! (…)

Încercările de a păcăli fiola prin: spălat pe dinți, utilizarea gumei de mestecat, scorțișoara ținută pe cerul gurii, mestecatul de pătrunjel, afirmarea ingestiei de acid acetic sub formă de oțet (castraveți murați, salată etc.), ingerarea de medicamente sub formă de soluție alcoolică sau bomboane ce conțin alcool, încercarea de a sufla pe lângă fiolă – toate acestea nu au avut niciodată rezultat”, spune medicul.