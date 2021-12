Cum arătă femeia care nu a zâmbit 40 de ani



Este vorba despre Tess Christian, femeia care a luat această decizie drastică pentru a nu face riduri. Mai mult, nu a zâmbit nici măcar în momentul în care fiica ei s-a născut, scrie boredpanda.com

„Am fost copleșită de bucurie atunci când s-a născut Stevie, dar tot nu mi-am dorit să zâmbesc”, a spus aceasta, potrivit sursei menționate. Amintim că o poză cu Tess Christian poate fi vizualizată la finalul articolului.

Susține că această metodă este mai naturală decât Botox-ul

Mai mult, ea este de părere că modalitatea descoperită de ea a ajutat-o substanțial în lupta contra ridurilor, păstrându-și astfel aspectul tânăr.

„Strategia mea este mai naturală decât Botox-ul și mult mai puțin costisitoare decât cremele sau tratamentele cosmetice”, a mai spus Tess Christian.

De asemenea, ea a ținut să sublinieze că nu este tristă și iubește viața însă nu simte nevoia sa afișeze acest lucru.

„Nu este ca și cum sunt tristă. Iubesc viața. Pur și simplu nu simt nevoia să afișez asta. Prietenii mi-au dat porecla de Mona Lisa, după tabloul lui Da Vinci”, a mai spus femeia.

O altă decizie drastică: nu a băut apă un an de zile

În altă ordine de idei, o tânără de 35 de ani din Bali a luat decizia, în urmă cu un an, de a nu mai bea deloc apă. Motivul? Aceasta spune că o balona și nu se simțea deloc bine. În momentul de față, tânăra se hidratează doar cu fructe, legume sau alte alimente care au apă în compoziția lor.

De cele mai multe ori, vedetele spun că apa și hidratarea cu multe lichide este secretul din spatele frumuseții și sănătății lor. Totuși, acesta nu este cazul atunci când vine vorba de tânăra din Bali.

Este vorba despre Sophie Patrik, o specialistă în nutriţie şi antrenoare de yoga. Aceasta a mărturisit că de când şi-a schimbat modul de viaţă nu mai are dureri articulare, nu mai are pungi sub ochi, iar pielea ei a început să capete strălucire şi mai multă energie.

„M-am confruntat mult timp cu o inflamare la nivelul feței și a articulațiilor. Arătam de parcă sufeream de o boală. Medicii îmi spuneau că nu este nimic în neregulă cu mine și că pot scăpa de pungile de sub ochi cu ajutorul chirurgiei plastice”, a spus ea.