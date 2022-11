Tina Brown, autoarea cărții „The Palace Papers: Inside the House of Windsor – Truth and the Turmoil”, a declarat pentru The Telegraph, înainte de lansarea noii sale cărți, că „întreaga personalitate a Ducelui de Sussex s-a schimbat”.

„Are probleme emoționale atât de mari încât a fost complet dominat de Meghan și întreaga lui personalitate s-a schimbat. Este ceva cu adevărat trist pentru mulți oameni”, a spus Tina Brown, conform Skynews.

Are probleme emoționale atât de mari încât a fost complet dominat de Meghan

„Are probleme emoționale atât de mari, încât a fost complet dominat de Meghan. Ea pare să răspundă unei nevoi uriașe pe care o are Harry și se pare că sunt într-o puternică codependență. Nu pot decât să mă întreb cum se va termina totul”, a continuat.

Prințul Harry și soția sa Meghan Markle au decis, în 2020, să renunțe la îndatoririle lor regale. Relația lor cu Familia Regală s-a înrăutățit constant, mai ales după ce Ducii de Sussex au făcut o serie de afirmații șocante despre viața lor în cadrul ”Firmei”.

Interviul acordat de Harry și Meghan lui Oprah au atins subiecte sensibile, de la relația lui Harry cu tatăl său, regele Charles, până la ruperea legăturii cu Prințul William.

Harry a recunoscut mereu cât de afectat a fost de moartea mamei sale

De-a lungul anilor, Harry a vorbit despre impactul pe care l-a avut moartea mamei sale, prințesa Diana, asupra sănătății sale mintale. Harry avea doar 12 ani când Diana, Prințesa de Wales, a murit într-un accident de mașină. Acesta este un subiect care a fost atins și în cartea autoarei și jurnalistei Tina Brown, notează The Mirror.

Prințul Harry a rămas cu traume după moartea mamei sale, recunoscând că i-a fost foarte greu să accepte pierderea. El a spus că s-a temut mereu ca „istoria să nu se repete”. Este motivul pentru care cuplul Harry – Meghan a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în California, anul trecut.

„Mama mea a fost fugărită până la moarte când se afla într-o relație cu o persoană care nu era albă (Dodi Al-Fayed n.r.) și uite ce s-a întâmplat. Vorbești despre faptul că istoria se repetă? Ei nu se vor opri până ea nu va muri”, spunea Harry în documentarul care tratează problema bolilor mintale „The Me You Can’t See”.

„Gândul că aș putea pierde o altă femeie din viața mea este extrem de înfricoșător”, spunea el referindu-se la Meghan Markle.