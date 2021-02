Din fericire, în ciuda sistemelor politice extrem de diferite, China și Statele Unite nu sunt la fel de ostile una cu cealaltă, așa cum erau Vestul și Uniunea Sovietică, explică un articol din NationalInterest. Ba chiar, și SUA și China au un grad ridicat de interdependență economică.

Lecțiile istorie arată că există adesea un risc de război atunci când o putere în ascensiune provoacă ascendența uneia existente. Beijingul și Washingtonul au dezacorduri profunde cu privire la chestiuni de guvernanță globală. Au și suficiente motive pentru a nu avea încredere una în celălaltă. O flotă care nu este niciodată folosită în război poate împiedica izbucnirea unui conflict, descurajând posibili oponenți.

China deține cea mai mare armată de pe planetă, cu două milioane de militari activi în Armata Populară de Eliberare. Dar cheltuiește doar puțin peste o treime față de Statele Unite, adică 13% din cheltuielile militare globale anuale în 2017. În schimb, SUA alocă 35% pentru armată, potrivit SIPRI. Guvernul chinez e conștient că mare parte a forțelor sale reflectă o structură de forță încvechită, de la mijlocul sec. al XX-lea, care pune accent pe armate terestre masive, de calitate îndoielnică. Abia din 2015, președintele chinez Xi Jinping a anunțat o inițiativă majoră de reformă pentru reducerea a forțelor terestre ale PLA și a îmbunătăți performanțele lor. De exemplu, din cele 1.700 de avioane, aproximativ o treime sunt avioane de luptă J-7, în timp ce doar o pătrime includ avioane J-10 și J-11 de generația a patra, comparabile cu americane F-15 și F-16.

Noua doctrină

În schimb, armata SUA operează peste 2.000 de avioane de luptă de generația a patra, la care se adaugă modele stealth de generația a cincea. Cheltuielile militare masive ale SUA reflectă abordarea orientată spre o tehnologie nouă a războiului. O paradigmă care încearcă să trimită o dronă sau o rachetă ghidată în locul unui om, ori de câte ori este posibil. Și China a adoptat această doctrină, făcând pași mari în dezvoltarea dronelor militare și în dezvoltarea capacităților de rețea. În paralel, hackerii chinezi sunt extrem de pricepuți la piratarea sistemelor informatice străine și la comiterea spionajului industrial.

Alianțe și logistică

Operațional, PLA și armata SUA au nevoi complet diferite. America e izolată geografic de dușmanii săi și depinde de o rețea masivă de baze de peste mări, de pe șase continente. Acest lucru necesită capacități logistice uriașe. China abia începe să dobândească o astfel de logistică și, cel mai important, e înconjurată de rivali militari precum India, Rusia și Japonia. În plus, Beijingul are doar câteva alianțe militare cu Pakistanul , Coreea de Nord și câteva națiuni din sud-estul Asiei. China își extinde capacitățile pentru operațiuni expediționare pe termen mai lung, conferindu-i statutul de superputere, în special în Africa.

Doctrina nucleară

Statele Unite dețin de peste 20 de ori numărul de focoase nucleare pe care le are China (1.350 față de 45 desfășurate și 4.000). Aceasta reflectă postura nucleară mai agresivă a Washingtonului, care susține că SUA are dreptul de a lansa un prim atac nuclear într-un conflict, chiar dacă a fost atacată doar cu arme convenționale. China, în schimb, are o doctrină nucleară defensivă susținând că va folosi arme nucleare doar dacă va fi ea atacată mai întâi cu acestea. Armata SUA și cea chineză au, de asemenea, flote submarine diferite.

Există in istorie și exemple de superputeri rivale care au coexistat pașnic pentru perioade lungi de timp. Echilibrul de putere între națiuni va juca mereu un rol major în menținerea păcii, alături de diplomație.