Criptoactivele și acțiunile au scăzut după declarațiile șefului Fed. Investitorii caută să scape de activele mai riscante

Bitcoin se tranzacționează în prezent la 20.400 de dolari, comparativ cu săptămâna trecută, când se apropia de 22.000 de dolari, înainte de declinul de vineri. Acest declin de după reuniunea băncilor centrale de la Jackson Hole a reflectat situația de pe piața de acțiuni, cu 1,25 trilioane de dolari pierdute pe piețele americane în urma comentariilor potrivit cărora majorările ratelor dobânzilor vor continua. Luni, la un moment dat, BTC a scăzut sub 20.000 de dolari, ajungând să se tranzacționeze la puțin peste 19.500 de dolari, dar de atunci și-a revenit.

Ether se situează în prezent la puțin sub 1.600 de dolari, aproximativ la același nivel ca săptămâna trecută. Acest lucru vine după știrile ca adresele “balenelor” (deținătorilor importanți) deținute pe sistemul de schimburi au înregistrat o creștere de 78% a deținerilor în ultimele trei luni, potrivit Santiment. Fluxul de cripto pe bursele de schimb implică, în general, un sentiment de scădere și o marcare a profitului – ceea ce implică faptul că investitorii importanți se așteaptă ca prețul ethereum-ului să scadă. Rămâne de văzut dacă actualizarea The Merge va fi un moment de tipul „cumpără zvonurile, vinde știrile”, dar deocamdată, analiza tehnică indică faptul că am putea vedea multă acțiune pe blockchain în următoarele săptămâni.

O ofertă apetisantă: Mars va aduce la viață NFT-urile Bored Ape Yacht Club cu M&Ms

Mars a încheiat un parteneriat cu casa de discuri UMG pentru a licenția drepturile pentru imaginile Bored Ape NFT pe M&Ms.

Posesorii de Bored Ape Yacht Club și Mutant Ape Yacht Club au primit acces în avans la achiziționarea ciocolatei, fiind disponibile doar 10.000 de pachete, împărțite în cutii și borcane cadou.

Cu toate acestea, doar unii proprietari își vor vedea imaginile pe dulciuri. Proprietarii Bored Ape NFT au posibilitatea de a-și licenția imaginile către diverse branduri, după bunul plac. Acest acord dintre Mars și UMG (prin intermediul casei sale de discuri (vial brand-ului său 10:22 PM) este un astfel de exemplu, iar imaginile Bored Ape au fost deja folosite pentru îmbrăcăminte, restaurante fast-food și nu numai.

Are criza energetică un impact asupra mineritului de bitcoin?

În condițiile în care criza energetică a generat foarte multe știri în ultimele săptămâni, nu ar fi o surpriză să aflăm că aceasta are acum un impact asupra mineritului bitcoin.

În condițiile în care prețurile BTC au scăzut cu 50%, iar prețurile energiei au crescut vertiginos, este de înțeles că unii mineri caută să-și acopere pierderile din cauza volumului mare de energie necesar pentru a extrage acest activ.

Se pare că unii mineri vând acum energie electrică înapoi în rețea pentru a compensa scăderea prețului bitcoin, iar unii dintre ei sunt chiar plătiți pentru a închide operațiunile la orele de vârf, eliberând astfel capacitate înapoi în rețea și reducând în același timp costul produsului.

Pe măsură ce criza costului vieții se înrăutățește și o eventuală piață bear se instalează, acesta ar putea fi un alt potențial efect secundar, nivelurile de producție putând scădea sub nivelul lunilor anterioare, deoarece costurile energiei continuă să crească.