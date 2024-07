Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității, organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, oferă sprijin financiar pentru 10.000 de proceduri medicale, inclusiv fertilizare in vitro, pentru anul în curs. Este al treilea an de funcționare a programului.

Pe parcursul primului an de funcționare, comisia de evaluare a ministerului a analizat un număr de 9.545 de dosare dintr-un total de 11.135 dosare înregistrate pentru accesarea sprijinului financiar destinat procedurilor de fertilizare in vitro. De asemenea, au fost semnate 7.917 de contracte pentru care s-au comandat deja voucherele.

Amintim că sprijinul se acordă sub forma a două vouchere pe suport de hârtie, în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 de lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în suma de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.

În acest context, compania Up România a anunțat lansarea platformei digitale up-comunitate.ro, câștigătoarea Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității.

Depunerea dosarelor:

Primele rezultate: În primele două ore de la deschiderea înscrierilor, platforma a înregistrat peste 1.000 de dosare, evidențiind interesul major și necesitatea acestui sprijin.

Gina Pavel, CEO Up România, s-a declarat onorată de a fi implicată în acest program esențial pentru creșterea natalității. Ea a subliniat angajamentul companiei de a oferi un proces de înscriere transparent și eficient, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții familiilor din România.

Pavel a evidențiat, de asemenea, importanța sprijinului pentru procedurile de fertilizare in vitro și încrederea cuplurilor și persoanelor singure în acest program.

„Suntem onorați că Up România, prin platforma Up Comunitate, a fost aleasă să sprijine Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea natalității. Numărul depunerilor înregistrate la scurt timp după deschiderea platformei subliniază importanța acestui program și confirmă, încă o dată, nevoia acută de sprijin în domeniul fertilizării in vitro și demonstrează încrederea pe care cuplurile și persoanele singure o au în acest program.

Ne-am angajat să oferim un proces de înscriere transparent, eficient și accesibil, contribuind astfel la creșterea natalității și la îmbunătățirea calității vieții familiilor din România. Suntem dedicați să rămânem un partener de încredere în eforturile de a sprijini familiile și comunitățile noastre”, a declarat Gina Pavel.