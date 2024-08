Recalculare pensii 2024. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat că procesul de recalculare a pensiilor a ajuns la final, urmând ca în perioada următoare deciziile să ajungă la beneficiari.

Simona Bucura Oprescu a explicat la România TV că este „cea mai amplă și complexă reformă pe care sistemul public de pensii pe care România a avut-o”.

În acest moment, toate pensiile sunt recalculate după aceeași formulă. Potrivit ministrului, fiecare decizie va fi notată în trei exemplare. Unul se trimite pensionarului și două rămân la dosar.

„Recalcularea este făcută toată fiindcă în acest moment finalizăm, dar am trecut de 90%, verificarea și listarea deciziilor care sunt semnate și expediate către poștă. Ținta noastră, și le mulțumesc de la Casele teritoriale de pensii.

Ministrul Muncii a mai spus că recalcularea poate fi făcută și din oficiu, după 1 septembrie, pentru care beneficiarii pot duce adeverințe la Casele Teritoriale de Pensii din fiecare județ.

Există și o etapă distinctă de cea de recalculare, care va fi făcută din oficiu. De această dată, pensionarii pot aduce adeverințe și după 1 martie. Această recunoaștere a veniturilor nepermanente se calculează din oficiu.

„În momentul acesta, după cum constatați, am încercat să mai facem ceva pentru pensionari. Am făcut recalcularea și este important că pensionarii vor beneficia de drepturile pe care le au datorită la ceea ce au contribuit. Recalcularea pensiilor am terminat-o, iar din septembrie va mai fi o etapă în care recunoaștem inclusiv veniturile nepermanente pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Acum vom avea și această etapă, care este o etapă distinctă de cea de recalculare, care va fi făcută din oficiu, pentru care pensionarii pot aduce adeverințe nu doar până la 1 septembrie. Pot să le aducă și după 1 martie. Această recunoaștere a veniturilor nepermanente se calculează din oficiu. În momentul acesta, în sistemul public, partea sub 2.000 de lei nu este impozitată, de la 2.000 de lei avem impozit de 10% pe venit”, a conchis ministrul.