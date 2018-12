Cozmin Guşă spune tot. Ce legătură există între Ponta, Dragnea, SIE și SRI

Consultantul politic Cozmin Guşă comenzează informaţia potrivit căreia Victor Ponta l-ar avea drept consilier pe generalul Silviu Predoiu, fostul şef operativ al SIE. Guşă compară tandemul Ponta-Predoiu cu un tandem care nu a fost niciodată recunoscut public: Dragnea-Coldea.

"Fiecare lider politic îşi aduce în vecinătatea lui consilierii pe care îi vede în stare să-l ajute în jocul său. La Ponta am identificat cel puţin doi jucători cu experienţă. Primul este Ioan Rus, care poate să îl ajute pe Ponta cu Pro România în zona Transilvaniei. Al doilea este Silviu Predoiu, care ştie foarte mult din jocul intern, dar mai ales din jocul de relaţionare externă. Ponta, care e foarte riguros cu acest gen de lucruri, am văzut că nu a negat, ceea ce pentru mine este o confirmare din partea lui Ponta. La Ponta dă cu plus, prin comparaţie cu celălalt cuplu, Dragnea-Coldea, care nu îşi asumă relaţia, o relaţie veche. Aici iese câştigător Ponta. În cârca lui Silviu Predoiu se pot pune unele lucruri, dar are o carieră extrem de longevivă şi necontestată în fruntea SIE, ca executiv militar. La Coldea, cel puţin arestările comandate sunt condamnabile din punct de vedere public, dar şi uzufrunctarea rolului de conducător militar, de prim-adjunct al SRI, în folos personal sau al unor oameni de afaceri care s-au îmbogăţit pe spatele statului român, lucru la care Coldea nu a răspuns niciodată. Prin comparaţie, dacă Predoiu a ajutat tot timpul SIE, cel puţin în planul respectului public, Coldea a făcut de râs SRI. Şi acolo cred că are parte de o atitudine total defavorabilă, pentru că eu nu-i văd pe oamenii din SRI să aplaude faptul că acest Coldea a uzufrunctat puterea lui în fruntea SRI în folos personal. Practic, putem vorbi de un Silviu Predoiu care joacă cel puţin în Europa League şi de un Florian Coldea care joacă în Divizia B, cu speranţe de a promova în Divizia A. Cam asta e diferenţa dintre cei doi", a declarat Cozmin Guşă.

SURSA: Realitatea.net