Mykhailo Podolyak, consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit miercuri, 9 august 2023, despre contraofensiva armatei Ucrainei, dând asigurări că, după ce se va încheia războiul, armata Rusiei nu va mai fi o amenințare militară pentru Europa.

„Atunci când cineva vorbește despre contraofensiva ucraineană, despre viteza, direcțiile și eficiența acesteia, dă sfaturi sau afirmă cu încredere că ceva „cu siguranță nu merge conform planului”, principalul lucru de reținut este că ieri (înainte de invazia la scară largă a Ucrainei) armata rusă era numită în mod serios „a doua armată din lume”, se temea în mod isteric și nici măcar nu își imagina că poate fi combătută în mod eficient.

Prin urmare, pentru a demonta în sfârșit un alt mit la care ieri oamenii se temeau să se gândească, toată lumea trebuie să aibă răbdare și să monitorizeze îndeaproape activitatea de înaltă calitate a Forțelor Armate ale Ucrainei. Acestea vor ajunge în orice caz la o concluzie obligatorie și corectă. Rusia va înceta să mai existe ca amenințare militară după războiul din Ucraina. Cel puțin pentru Ucraina și Europa. Între timp… operațiunile ofensive continuă”, a scris, miercuri, Mykhailo Podolyak pe contul său de Twitter.

When someone talks about the Ukrainian counteroffensive, its speed, directions and efficiency, gives advice or confidently states that something is „definitely not going according to plan,” the main thing to remember is that yesterday (before the full-scale invasion of Ukraine)…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2023