”M-a dezamāgit Arafat. Imens! L-am apārat de-a lungul anilor, am fost la mitinguri pentru el, am insistat sā nu fie aruncat peste bord cât am fost la guvernare. El s-a schimbat, nu eu! Azi a demonstrat cā a devenit servitorul umil al intereselor unei gāsti din PNL. Gascā, grup organizat, care continuā sā-si batā joc de români si sā se imbogāteascā pe spinarea lor. Iar prelungirea stārii de alertā e parte din acest plan.”, a scris Codrin Ștefănescu pe pagina sa de Facebook.

Ce l-a supărat pe Codrin Ștefănescu

Ieri, șeful DSU, Raed Arafat a declarat că este prea devreme ca România să iasă din starea de alertă, lucru ce l-a supărat pe fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu.

Mai mulți grei politici consideră că prelungirea stării de alertă este dorită de către PNL în scopuri proprii.

Ieșirea din starea de alertă ar crea impresia falsă că nu mai există coronavirus, a avertizat secretarul de stat. El a spus că este necesară continuarea stării de alertă tocmai pentru ca autoritățile să aibă pârghiile necesare pentru a interveni pentru că, deja, oamenii nu mai respectă regulile.

„Ar crea un mesaj care poate să fie perceput fals de populație. Populația poate să creadă că totul este perfect. Cel mai periculos lucru este mesajul pe care îl dăm populației când luăm deciziile (…). Este prea devreme să ajungem la situația dinaintea virusului.

Încă mai avem etape de relaxare și încă mai avem acțiuni care trebuie să fie luate punctual. Este clar că la acest moment trebuie să continuăm cu măsurile compensatorii. Mască, distanțare, triajul la intrare în clădire, indiferent ce va fi după.

Dar ne trebuie pârghiile care să ne permită să facem aceste lucruri cu eficiență. Pentru că, vedeți, lumea nu respectă toate regulile. Ieri și alaltăieri am văzut la malul mării că lumea nu a respectat regulile”, a declarat Raed Arafat la Digi24.