Vehiculele pe care le poți conduce fără permis în România

Românii au posibilitatea de a conduce anumite vehicule pe drumurile publice fără a deține un permis auto de categoria B. Cu toate acestea, legislația din România este foarte strictă și prevede sancțiuni severe pentru cei care nu respectă regulile. Așadar, este important de știut ce tipuri de vehicule pot fi conduse fără permis și care sunt condițiile impuse de lege, scrie cancan.ro

Ce spune legea despre conducerea fără permis

Conducerea unui vehicul fără permis este considerată o infracțiune gravă în România. Potrivit articolului 335, alineatul (1) din Codul Penal, această faptă se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere pentru o altă categorie decât cea necesară vehiculului condus riscă o pedeapsă cuprinsă între 6 luni și 3 ani de închisoare sau amendă.

În ceea ce privește categoria AM, legislația prevede că persoanele care dețin un permis auto pentru orice altă categorie (A, B, C etc.) sunt automat autorizate să conducă vehicule din această categorie.

„Orice persoană care deține un permis de conducere pentru o altă categorie (A, B, C etc.) este automat autorizată să conducă vehicule din categoria AM.”, explică specialiștii de la Legal Badger.

Chiar și în cazul vehiculelor care pot fi conduse fără permis, conducătorii trebuie să respecte regulile de circulație și să se asigure că îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Ce vehicule pot fi conduse fără permis

Deși în România permisul de conducere este obligatoriu pentru majoritatea vehiculelor, există câteva excepții prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 195/2002. Acestea sunt:

Bicicletele – pot fi utilizate pe drumurile publice fără permis, însă vârsta minimă a conducătorului trebuie să fie de 14 ani.

Trotinetele electrice – sunt permise pe drumurile publice pentru persoanele de cel puțin 14 ani, însă legislația prevede anumite condiții specifice.

Mopedele – pot fi conduse doar de persoanele care dețin un permis de categoria AM.

Mopedele sunt definite ca fiind vehicule cu două sau trei roți, având o viteză maximă constructivă de peste 25 km/h, dar care nu depășește 45 km/h.

„Vehiculele din categoria AM includ, conform legislației, mopedele și cvadriciclurile ușoare. Mopedele sunt vehicule cu două sau trei roți, a căror viteză maximă constructivă este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h.”, conform sursei citate anterior.

Reguli esențiale pentru conducerea acestor vehicule

Chiar dacă pentru biciclete și trotinete electrice nu este necesar un permis de conducere, utilizarea acestora pe drumurile publice este reglementată printr-o serie de reguli pe care trebuie să le respecte toți conducătorii:

Vârsta minimă: 14 ani pentru biciclete și trotinete electrice. 16 ani pentru mopede.



Echipamente obligatorii: Mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizante pentru a fi vizibili în trafic. Frâne funcționale și sisteme de avertizare sonoră.



Reguli de circulație:

Bicicletele și trotinetele electrice trebuie utilizate doar pe pistele special amenajate. În cazul în care acestea nu există, vehiculele pot circula pe drumurile publice doar dacă viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h.

Este interzisă utilizarea trotinetelor electrice pe trotuare.

Pentru mopede, utilizarea căștii de protecție este obligatorie.

Sancțiuni pentru nerespectarea regulilor

Chiar dacă bicicletele și trotinetele electrice pot fi utilizate fără permis, nerespectarea regulilor de circulație poate atrage sancțiuni semnificative.