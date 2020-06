Criza economică actuală este mai gravă decât Marele Crah din 1929, a declarat, vineri seara, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

„Trecem prin cea mai dificilă perioadă pentru economie din ultima sută de ani. În primul rând că n-a mai existat o criză dublă, una de sănătate şi una economică. Este mai rău decât în criza economică din 1929.

”Pe timp de pace este cea mai mare criză”

Este mai rău decât în timpul Marelui Crah din 1929″, a afirmat Florin Cîţu, la B1 TV.

De asemenea, Ministrul Finanţelor a susţinut că actuala criză economică este cea mai mare criză înregistrată pe timp de pace.

„Să ştiţi că pe timp de pace nu s-a oprit niciodată economia aşa cum s-a oprit acum, niciodată nu s-au oprit companiile aşa cum s-au oprit acum.

Vorbim de timp de pace, pe timp de pace este cea mai mare criză”, a adăugat Florin Cîţu.

Prăbuşirea Bursei de pe Wall Street („Marele Crah”) din toamna anului 1929 este considerată una din cauzele principale ale Marii Crize Economice din 1929-1933, care a provocat, printre altele, o creştere masivă a şomajului atât în SUA, cât şi în Europa.

”Românii trebuie să fie sinceri cu ei înşişi”

În contextul discuțiilor legate de majorarea pensiilor, ministrul Finanţelor a argumentat că românii trebuie să fie sinceri cu ei înşişi şi să înţeleagă că actuala criză economică este cea mai gravă din ultimii 100 de ani.

„Trebuie să fim foarte oneşti cu noi. Trecem prin cea mai dificilă perioadă pentru economie din ultima sută de ani. În acelaşi timp, trebuie să avem toate datele pentru exerciţiul bugetar la 6 luni de zile.

Datele sunt ok, am reuşit să evităm un dezastru pentru economie. Dar eu văd lucrurile puţin diferit: aş vrea să discutăm nu doar de pensii, ci să discutăm şi de investiţii, şi aş vrea să mă certe românii că nu dublez investiţiile. Deşi anul acesta, în primele 5 luni ale anului, au fost cheltuite 13,1 miliarde de lei pentru investiţii, ceea ce reprezintă cea mai mare sumă alocată investiţiilor în ultimii 10 ani de zile.

Deci în plină criză am reuşit să alocăm aceste sume investiţiilor, şi aici a fost cheia succesului, dacă vreţi, faptul că am reuşit să avem totuşi o economie funcţională în această criză (se datorează, n.r.) faptului că am alocat mai mulţi bani investiţiilor”, a menţionat Florin Cîţu.

Conform legislaţiei în vigoare, Guvernul trebuie să majoreze cu 40% pensiile din 1 septembrie 2020.