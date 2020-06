Întrebat dacă este adevărat că ar avea un pact cu Klaus Iohannis pentru a răsturna Guvernul Orban în toamna acestui an, aşa cum spun unele voci din lumea politică, Ciolacu s-a arătat ironic.

„Până acum am fost acuzat că PSD nu depune moţiune de cenzură. Acum când am anunţat că depun moţiunea, când – asta e treaba opoziţiei – încercăm să creionăm o majoritate totuşi, pentru că PSD singur nu are această majoritate, sunt acuzat că m-am înţeles cu Iohannis ca să-l dau jos”, a spus Ciolacu.

Totodată, liderul interimar al PSD face apel la persoanele care vin cu astfel de idei să înceteze, deoarece deciziile PSD se iau doar în interiorul partidului.

”Am o rugăminte la domnii care tot spun aceste lucruri: deciziile la PSD se iau în interiorul partidului şi cu colegii de partid”, a mai spus Ciolacu.