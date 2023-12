Marcel Ciolacu a transmis un mesaj după atacul armat din Praga, de la Universitatea Carolină. Premierul român a subliniat că este profund întristat și transmite sincere condoleanţe familiilor victimelor.

De asemenea, premierul că urează însănătoşire grabnică tuturor răniţilor, în acest moment tragic.

Mesajul lui Marcel Ciolacu a venit după ce un bărbat înarmat a ucis cel puţin zece persoane şi a rănit alte peste 30, într-un atac armat la Universitatea Carolină.

Atacatorul a fost ucis de către poliţişti, potrivit unui anunț făcut de serviciile de urgenţă din Praga, preluat de AFP.

Jana Postova, o purtătoare de cuvânt a Serviciilor de Urgenţă, a declarat la televiziunea publică cehă că „există 11 morţi la faţa locului, inclusiv atacatorul”.

Profoundly saddend by the horrific shooting in #Prague 🇨🇿 at the Charles University. In this tragic moment, on behalf of the Romanian Government, I extend my sincere condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to all injured.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) December 21, 2023