Tamara Buciuceanu s-a retras din lumina reflectoarelor încă din 2005, când postul de televiziune Național Tv a distribuit-o în serialul de comedie ‘Cuscrele’.

‘Sunt aşa şi aşa, merg înainte, nu se poate altfel. Dar sunt bine, sunt pe picioare, acum mă odihnesc acasă. După 66 de ani de teatru, îmi doresc doar să mă odihnesc şi nu mai vreau să joc în alte proiecte. Momentan, nu am nevoie de nimic şi sunt foarte bine. Familia îmi este alături, mă văd cu ei şi cu prietenii şi mă bucur când am musafiri. Ies din când în când din casă să mă plimb și îmi place că oamenii nu m-au uitat’, mărturisea Tamara.

Mai mult, în 2011, actrița a primit o stea pe “Aleea celebrităţilor” din Bucureşti.

‘Când am să fiu acolo Sus de tot, am să mă uit în jos şi am să mă întreb dacă steluţa mea de pe pământ mai străluceşte’, spunea actriţa atunci.

Tamara Buciuceanu nu a avut copii, însă, unicul ei nepot este actorul Mihai Constantin, interpretul lui Ionică din pelicula „Liceenii”. Actorul în vârstă de 54 de ani și matușa lui aveau o relație specială.

‘Mătuşa mea e acum în vacanţă la Bran, se simte bine cu sănătatea şi va reveni acasă peste o lună. Mă bucur că fanii nu au uitat-o şi că se interesează de dânsa, mai ales că nu mai acordă interviuri de ceva vreme. Nu ştiu dacă plănuieşte să se întoarcă din toamnă la teatru, vom vedea’, povestea Mihai Constantin, în 2017.

