GTS Telecom, unul dintre principalii furnizori de servicii IT&C din România, membru al grupului Deutsche Telekom AG, anunță o creștere de 48% a cifrei de afaceri la finalul anului 2021.

Performanța a fost susținută de investițiile realizate în timp în rețeaua de transport, centrele de date și consolidarea parteneriatelor cu furnizori cheie.

Serviciile ITC cele mai solicitate au fost cele de date și voce, securitate cibernetică și soluții Cloud, în contextul unei digitalizări accelerate în mediul de business local, în ultimul an.

GTS Telecom a raportat veniturile totale de 42,5 milioane de euro la finalul anului 2021, acesta fiind cel mai bun rezultat înregistrat în cele trei decenii de prezență pe piață. Pe anumite segmente, așa cum este cel al serviciilor de securitate cererea de servicii a atins chiar un nivel dublu față de anul anterior.

Cifra de afaceri GTS Telecom înregistrează o creștere majoră

„Saltul semnificativ a fost generat pe de o parte, de evoluția foarte bună a categoriilor de servicii ICT, tip as a service sau profesionale, în special asociate Cloud, precum și de contractele importante semnate pe segmentul wholesale.

Rezultatele nu ar fi fost posibile fără investițiile constante din ultimii ani și colaborarea cu furnizori cheie din industrie, care ne-au permis acum să fim alături de companii locale, oferind soluții avansate”, a declarat Răzvan Stoica, director general la GTS Telecom.

„Pentru anul în curs ne dorim menținerea traiectoriei ascendente și continuarea investițiilor în angajați, infrastructură, centre de date și soluții Cloud. Consolidarea rezultatelor și dezvoltarea ofertei de servicii rămân prioritare”, a adăugat Răzvan Stoica.

Pe parcursul anului 2021 numărul de companii locale care au optat pentru a demara sau accelera digitalizarea activității a crescut constant. Această tendință a impulsionat cererea de servicii cloud, back-up, securitate cibernetică și servicii profesionale tip managed. GTS a investit în paralel în dezvoltarea portofoliului de servicii și produse și dezvoltarea parteneriatelor cu furnizorii de soluții și componente din piața ITC.

Valoarea totală a investițiilor GTS Telecom în 2021, pentru dezvoltarea prezenței locale, a depășit 3 milioane de euro. Fondurile au vizat dezvoltarea infrastructurii de transport, a centrelor de date din București și Cluj Napoca și actualizarea platformei cloud.

GTS Telecom a lansat cu succes mai multe produse

În ultimii trei ani, GTS Telecom a lansat cu succes mai multe produse din categoria as a service precum: back up as a service, disastery recovery as a service, firewall as a service. La acestea se adaugă extinderea serviciilor profesionale tip managed. Acestea din urmă au la bază tehnologii de top (Veritas, VMware, Carbonite, Fortinet). De asemenea, GTS a contribuit la dezvoltarea de soluții ITC complexe pentru clienți, care acoperă nevoi de infrastructură de telecom, cloud, securitate sauIT.

Cu o prezență de aproape 30 ani pe piața locală, GTS Telecom este un partener de încredere pentru companii de top din România sau internaționale. Compania și-a început activitatea oferind primele servicii de access internet, de tip dial-up, terestru și prin satelit, fiind de altfel primul furnizor comercial de servicii de profil, iar, în prezent, dispune de o gamă variată de soluții de telecomunicații, cu un portofoliu vast de tehnologii de ultimă generație, de tip Cloud, hosting, Disaster-Recovery și backup, soluții de securitate, precum și altele.