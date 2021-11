Certificatul verde va fi ”pașaportul” pentru minivacanța de 1 decembrie. Mai exact, prezentarea certificatului verde va fi condiția principală pentru cei care vor petrece într-un fel sau altul această minivacanță. Acest document este necesar și pentru cei care aleg să plece la munte sau la mare, dar și pentru cei care vor merge la restaurante, în sălile de cinema sau teatru.

Astfel, persoanele care vor dori să-şi petreacă această minivacanţă la munte sau la mare, în pensiuni sau hoteluri trebuie să ştie că accesul la cazare se va face pe baza certificatului verde pentru cei vaccinaţi sau trecuţi prin boala COVID-19.

Totodată, dacă românii care nu au trecut prin boală sau nu au fost vaccinați rămân acasă în această perioadă şi vor dori să meargă la un restaurant, şi aici accesul este condiţionat de prezentarea certificatului verde. De asemenea, pentru cei care îşi planifică o vizită la marile centre comerciale, la intrare este solicitat certificatul verde, ca şi la cinematografe sau cafenele. Copiii sub 12 ani, însoţiţi de un adult cu certificat verde, nu au nevoie de acest document.

Românii fără certificat verde au interzis în aceste locuri

Românii mai trebuie să știe că în această minivacanţă şi dacă vor alege să meargă la un spectacol de teatru sau concert, certificatul verde care atestă vaccinarea sau trecerea prin boală va fi solicitat și aici. În același timp, pentru cei care aleg să-şi petreacă activităţi recreative şi sportive în aer liber, autorităţile atrag atenţia că acestea sunt permise celor vaccinaţi şi trecuţi prin boală, cu condiţia participării a maximum 10 persoane.

O veste bună este aceea că deși anul trecut autorităţile nu au permis organizarea de târguri de Crăciun, anul acesta ele vor avea loc dar în condiţii speciale, cu respectarea legislaţiei şi a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Amintim faptul că Alexandru Rafila a vorbit recent despre certificatul verde și despre scoaterea acestuia. Profesorul anunța că este nevoie de un algoritm, astfel încât, în momentul în care numărul infectărilor scade sub o incidență de 1 la mia de locuitori, certificatul să nu mai fie obligatoriu.

„Trebuie să am un algoritm după care îl introduc. Vă dau un exemplu: crește timp de 3 săptămâni consecutiv numărul de cazuri, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte jos, cu un coeficient de multiplicare de 1,5 pe săptămână. Și atunci, acesta este un criterriu pentru introducerea certificatului verde. Când îl scot? Când am un număr de săptămâni cu descreștere, cu un anumit coeficient și scad sub o anumită incidență cumulată”, a explicat Alexandru Rafila.