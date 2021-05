Diferite culori (chiar si neasteptate) impreuna este modalitatea ideala, si mai ales gratuita, de a oferi garderobei o reimprospatare inainte de noul sezon. Ideea este sa te indepartezi de paleta bej si crem care a dominat in mare masura dulapurile noastre anul trecut, si sa experimentezi noi combinatii de culori pentru 2021.

Deci, ce ar trebui sa porti cu verde? Care este potrivirea perfecta cu un oranj mandarina? Iata cateva combinatii extrem de varatice, care te vor cuceri cu siguranta!

Alb si verde salvie

Proaspete si stralucitoare, nuantele de alb si verde vor merge intotdeauna bine impreuna. Incearca o nuanta noua, pastel – verde salvie – pe tesaturi moi, cu detaliile texturale – ceea ce face combinatia cu alb si mai romantica pentru vara ce urmeaza.

Liliachiu si rosu

Lila a fost una dintre cele mai mari tendinte de culoare din 2020, asa ca, daca ai investit deja in cateva piese lejere in nuanta liliacului, atunci vei avea multe optiuni de styling pentru 2021. Vara asta se pare ca rosul creeaza o confruntare perfecta, cu totul neasteptata a culorilor. Daca ai nevoie de putina inspiratie, poti oricand sa gasesti un nou mod distractiv de a purta lila: poate chiar un costum de baie intreg purtat cu o fusta ampla si sandale cu nojite, o rochie lila cu o geanta rosu carmin si sandale albe.

Maro ciocolatiu si albastru azur

Cum le porti? Moda a devenit complet obsedata de nuantele de maro anul trecut, totul, de la accesorii la jachete, in combinatii ton pe ton. Dar lunile mai calde sunt momentul perfect sa adaugi un touch de azur, un contrast care sa te duca cu gandul direct intr-o insula din Grecia! Tot ce trebuie sa faci este sa porti o rochie bodycon cu maneca lunga, sandale negre si o geanta in culoarea cerului.

Portocaliu mandarina si bleumarin

…este una din cele mai frumoase combinatii de nuante pentru orice sezon, nu doar vara. De unul singur, portocaliul extrem de luminos poate fi dificil de purtat. Dar, combinat cu o culoare clasica precum bleumarin, devine instantaneu mai usor, mai cald si mai electrizant.

Roz prafuit si bej

Aceasta combinatie eleganta de culori este probabil cea mai cool si eleganta modalitate de a aborda toate pastelurile pe care le doresti in garderoba ta de primavara si vara. Incearca o combinatie lejera: rochie tricotata bej, un trenci feminin intr-o nuanta trandafirie si o pereche clasica, nude, de pantofi dama.

Maro caramel si denim

Atemporal, fara varsta si pentru totdeauna in stil, denim-ul deschis la culoare e pus cel mai bine in valoare alaturi de de nuante de caramel, camel sau maro brun. Daca vrei un outfit castigator cu aceste nuante atunci alege blugi relaxati, un tricou alb si un sacou din piele in cea mai calda nuanta de caramel!