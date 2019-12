Store Expert este o companie care fabrica rafturi metalice dedicate uzului industrial, rafturi care sunt special proiectate pentru depozite, supermarket-uri, hypermarket-uri si asa mai departe. Aceste rafturi sunt ideale pentru o mai buna organizare si pentru o identificare mult mai rapida a marfurilor.

Avantajele oferite de sistemele de rafturi metalice de la Store Expert:

mai buna organizare a spatiului de stocare

costuri generale si de implementare reduse

eficienta si productivitate crescuta

acces rapid la paleti

stocare mult mai rapida si mai organizata a produselor

siguranta pentru produsele depozitate datorite rezistentei crescute

In momentul in care alegeti sa cumparati de pe Storeexpert.ro, veti beneficia de consultanta in ceea ce priveste proiectarea, ca totul sa se incadreze conform masuratorilor, cantitatii si greutatii ce urmeaza sa fie asezata pe rafturi.

Aveti la dispozitie mai multe tipuri de rafturi : drive-in, de tip cantilever, rafturi polite, rafturi anvelope, platforme metalice, mezzanine si rafturi magazin, toate acestea la un simplu click pe https://www.storeexpert.ro/ro/rafturi.php.

Rafturile de tip drive-in sunt ideale pentru depozitele ceva mai mici, spatiul de depozitare putand fi utilizat cu pana la 90% mai mult fata de rafturile cu sisteme de paleti. Practic stivuitoarele pot intra printre rafturi. Pentru o organizare mai buna, marfa folosita mai putin importanta va trebui pusa inspre mijlocul rafturilor pentru ca cele de margine, cele mai importante, sa fie mult mai usor de accesat.

Rafturile de tip cantilever sunt realizate pe mai multe nivele, pe un singur rand sau doua randuri spate in spate ce prezinta un acces extrem de rapid la marfa necesara. Este ideal pentru depozitarea produselor, materialelor lungi neregulate si mixte. Rafturile acestea sunt ideale atat la interior cat si la exterior si nu exista limita de lungime. Se pot achizitiona in functie de lungimile dorite fiind facuti in asa fel incat sa se poata atasa inca un rand in lungime.

Rafturile de tip polite sunt printre cele mai practice in special pentru depozitele din magazinele mici sau mari dar si pentru supermarket-uri sau chiar si pentru uzul personal, intr-un garaj, balcon, camara si asa mai departe. Se asambeaza usor si sunt foarte rezistente si usoare.

Rafturile pentru anvelope, nelipsite din depozitele producatorilor de jante sau anvelope, vulcanizarilor sau magazinelor mari sunt extrem de importante pentru o mai buna organizare si gestionare a spatiului. Caracteristica principala a acestor rafturi este ca acestea ii ofera posibilitatea clientului de a vedea anvelopele inainte de achizitionare iar accesul la anvelope se poate face de catre oricine fara a fi nevoie de stivuitoare pentru manipularea acestora

Rafturile de tip platforme pentru depozitare sau podium, sunt solutia perfecta pentru halele mari industriale care dispun de un tavan foarte inalt. Cu ajutorul acestora se pot depozita marfuri dedesuot si se poate observa de a inaltime tot ce se intampla in hale putand fi astfel asezate in jurul punctelor de lucru.

Rafturile de tip mezzanine sunt ideale pentru depozitele unde nu se poate folosi tot spatiul disponibil pentru depozitare dar in care totusi trebuie stocate cat mai multe marfuri. Mai mult de atat, sistemul de rafturi metalice mezzanine permite manipularea produselor manual pregatindu-le pentru distributie si vanzare

permite manipularea produselor manual pregatindu-le pentru distributie si vanzare Rafturile dedicate pentru interiorul magazinelor sunt potrivite pentru toate tipurile de magazine, de cartier, mici sau mari, supermarket-uri sau hipermarket-uri. Pe acestea se aseaza marfa pusa spre vanzare, avand o multime de culori si marimi pentru orice tip de magazin.

Pe langa toate aceste rafturi extrem de importante pentru o organizare eficienta, tot cu ajutorul celor de la Storeexpert.ro veti putea achizitiona si diverse utilaje precum transpalete electrice, transpalete manuale, moto(electro)stivuitoare, generatoare, si de asemenea, veti putea benficia si de service. In plus, puteti alege daca aveti nevoie si structuri metalice sau confiectii speciale si de asemenea, puteti beneficia si de montaj rafturi.

Solutiile de depozitare pot reprezenta un factor care poate face diferenta intre firma dumneavoastra si concurenta, facilitand extrem de mult tot ce se intampla in “spate”, marindu-se astfel viteza de procesare a comenzilor.

Gama larga de produse oferita de acestia, este mai mult decat suficienta pentru organizarea oricarui depozit mic sau mare rezolvand astfel o buna parte din problemele de gestionare dintr-un magzin.

Store Expert, activeaza in acest domeniu e peste 8 ani, timp in care acestia au adunat mai mult decat suficienta informatie pentru a putea stii cu precizie nevoile clientilor. Interesul este dezvoltarea continua si in nici un caz tapirea clientilor. Dimpotriva se incearca atragerea acestora prin servicii de cea ma buna calitate, deoarece numai in acest fel oamenii o sa revina la nevoie si o sa recomande mai departe.

Alegeti cele mai bune produse marca Store Expert pentru afacerea dumneavoastra si in acest fel va veti putea bucura de eficienta maxima, precum si presta la randul dumneavoastra servicii de-o calitate superioara, totul fiindu-va pus la dispozitie la preturi foarte avantajoase. De asemenea, daca veti alege produse si servicii de cea mai buna calitate pentru afacerea dumneavoastra, veti putea presta mai departe servicii de-o calitate superioara pentru clientii firmei.

Te-ar putea interesa și: