Cu toate că autoritățile susțin că numărul polițiștilor de pe străzi crește, un raport comandat de Primăria Municipiului București indică faptul că, de la un an la altul, Capitala devine tot mai nesigură.

Conform statisticilor, în 2023, numărul infracțiunilor a înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu anul 2022.

Chiar și cu instalarea tot mai extinsă a sistemelor inteligente audio-video de către autorități, infractorii nu par să se mai teamă. Nici măcar patrulele de stradă nu mai reprezintă o amenințare eficientă pentru hoți, relatează Antena 3.

Sectorul 3 pare a fi cel mai periculos din București. Din cele peste 16.000 de infracțiuni înregistrate în anul 2023, majoritatea au avut loc în Sectorul 3 al Capitalei. Vorbim aici şi despre multe cazuri de tâlhării – 113.

Urmează apoi în topul tâlhăriilor Sectorul 6 (cu 85), Sectorul 2 (cu 80), Sectorul 1 (cu 77), Sectorul 5 (cu 74) şi, la final, Sectorul 4 (cu 55 de tâlhării).

Conform autorităților, victimele principale ale hoților sunt, în special, persoanele în vârstă. În timp ce se plimbă prin parc sau așteaptă la semafor, oamenii se pot trezi imediat că hoţii i-au lăsat fără telefon sau portofel.

Iar pe timpul nopţii, infractorii preferă să dea spargerea şi să fure din autoturisme.

În cazul furturilor din buzunare sau genţi, cel mai periculos sector este iarăşi Sectorul 3. El este urmat de Sectoarele 2, 1, 5, 6 şi 4.

Cât despre furturile din maşini, Sectorul 2 conduce în acest top al infracţiunilor. Urmează Sectoarele 5, 3, 4, 6 şi 1.

Având în vedere aceste date din anul 2023, cel mai sigur sector din București ar fi Sectorul 4.

Tot în legătură cu sectoarele din București, în urmă cu câteva zile, Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, spunea că numărul acestora ar trebui să crească.

„Aș zice că ar trebui să fie mai multe sectoare, pentru că ar trebui ca Bucureștiul să se extindă, să existe o administrație București extinsă, caz în care e posibil să avem nevoie de mai multe zone administrative, la fel cum are Parisul.

Parisul are 22 și fiecare are un primar, dar are și un primar general, care conduce cu adevarat întregul oraș”, a afirmat edilul la Digi24.