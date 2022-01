Premiul pentru „Cea mai frumoasă maşină a anului 2022″ în cadrul celei de-a 37-a ediţii a Festival Automobile International a fost obținut de creatorii modelului auto DS4.

De menționat este faptul că distincţia reprezintă cel de-al 7-lea premiu revendicat de marca DS Automobiles în cadrul ultimilor opt ediţii ale Festival Automobile International.

Referitor la calitățile modelului, potrivit specialiștilor din domeniu, conceput de DS Design Studio Paris, DS 4 întruchipează noua generaţie de modele DS Automobiles.

Thierry Metroz, director design pentru marca DS Automobiles a vorbit despre modul în care a luat naștere modelul mult îndrăgit. A fost nevoie de doi ani pentru rezultatul final. Aceasta susține că s-a optat pentur o caroseria atletică, dar totuși compactă și aerodinamică.

„Înainte de a contura primele schiţe, am lucrat împreună cu inginerii Mărcii timp de doi ani pentru a modela platforma tehnică. Când am demarat procesul de creaţie, am beneficiat de o marjă de manevră excepţională pentru dezvoltarea unui nou concept. Inspirată de conceptul DS Aero Sport Lounge, recompensat anul trecut de Festival Automobile International, silueta modelului DS 4 este unică în segment, cu proporţii nemaiîntâlnite până acum.

Caroseria este atletică, foarte musculoasă, compactă şi susţinută de roţi de mari dimensiuni. Este în acelaşi timp aerodinamică, eficientă şi carismatică”, a declarat Thierry Metroz, director design pentru marca DS Automobiles.

DS Automobiles, campioană la Festival Automobile International

Amintim faptul că din 2006 și până în prezent, Festival Automobile International acordă anual premiul „Cea mai frumoasă maşină a anului”, precum şi diverse alte premii.

În ceea ce privește juriul competiţiei, acesta este format din: Jean-Michel Wilmotte (preşedintele juriului, arhitect), Anne Asencio (vice-preşedintele juriului, vice-preşedinte Design Experience Dassault Systems), Hermidas Atabeyki (preşedintele companiei D3 Studio), Paul Belmondo (fost pilot de raliuri, consultant TV), Cyrille Duval (director companie), Laurent Gardinier (acţionar Maisons Taillevent), Etienne Gernelle (director publicaţie, preşedinte şi CEO Le Point), Olivier Josse (responsabil relaţii publice Alcyone), Jacques Nicolet (preşedinte Everspeed), Patrick Pruniaux (preşedinte Girard-Perregaux), Isabelle Schlumberger (director general vânzări, marketing şi dezvoltare JCDecaux) şi Ari Vatanen (fost pilot de raliuri şi fost deputat în Parlamentul European).

De-a lungul anilor, în cadrul aceluiași festival, DS Automobiles a primit numeroase distincţii. Printre acestea se numără: DS 4: Cea mai frumoasă maşină a anului 2022, DS Aero Sport Lounge: Marele premiu Cel mai frumos Concept Car al anului 2021, DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300: Marele Premiu Spot publicitar 2020, DS 3 Crossback: finalist Cea mai frumoasă maşină a anului 2019, Jean-Éric Vergne: Marele Premiu al Festivalului 2019, DS 7 Crossback: Marele Premiu Cel mai frumos interior al anului 2018, Only You: Marele Premiu Creativ’Experience al anului 2017 şi DS Divine: Premiul Special al Juriului 2015.

Marca DS Automobiles se află sub semnătura E-Tense și propune motorizări 100% electrice şi plug-in hybrid cu până la 360 CP şi tracţiune integrală. Din 2024, toate modelele noi lansate de marca DS Automobiles vor fi numai în versiune 100% electrică. Prezentă în 41 de ţări, marca DS a creat şi dezvoltat o reţea de distribuţie exclusivistă care include 400 DS STORES şi DS SALONS la nivel mondial.