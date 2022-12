„României i s-a făcut o nedreptate. România este una dintre cele mai slabe țări din punct de vedere politic, economic, diplomatic și așa mai departe. Prin prestația liderilor politici, România e o țară de evitat și o țară ușor de batjocorit, ușor de insultat, ușor de muls. Însă ce s-a întâmplat la consiliul JAI este o nedreptate. (…)Singurul lucru bun pe care l-a făcut clasa politică românească e că a forțat votul. Pentru că dacă nu s-ar fi forțat votul, lucrurile ar fi mers în aceeași mermeleală nesfârșită cu care suntem obișnuiți și probabil că peste încă doi ani, un refuz putea să intervină oricând. Dar e bine că a apărut acum, că se pot vedea poziționările.”, susține redactorul-șef Cațavencii.

Nici Germania nu ne-a vrut în Schengen?

„Eu nu cred că Austria a refuzat România. Ar fi prea simplu. Pentru că logica demontează această situația. Austria a fost butonul pe care s-a apăsat sau mijlocul la care s-a recurs. Austria nu are nimic de câștigat. Nici măcar cancelarul Nehammer nu va câștiga alegerile în urma acestui blocaj. Pus în comparație acest câștig mărunt local cu supărarea întregului Consiliu UE nici nu încape… Austria a fost pe deplin conștientă că nu are un motiv rațional să refuze România. Dimpotrivă, e pe deplin conștientă că dacă supără România, țara săracă și ușor de muls din care mulge cei mai mulți bani – 7% din PIB-ul Austriei vine din România – va avea probleme. (…) E clar că lor nu le folosește. Nu îți folosește să-ți strici investițiile sau să te superi cu greii din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, dacă Germania ar fi vrut să intrăm, noi am fi intrat.”, e de părere Doru Bușcu.