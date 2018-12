Ce trebuie sa știi despre întârzierile de zbor

Dacă eşti pe fugă, nu neapărat cu muncă cât şi cu o anumită vacanţă îţi vei da seama că este extrem de deranjat atât pentru tine cât şi pentru altcineva ce zboară pe aceiaşi linie aeriană când zborul în fapt este întârziat, amânat sau chiar anulat. Pentru aceste lucruri trebuie luat în considerare faptul următor: Care sunt drepturile tale ca pasager european dacă ţi-a întarziat, amânat sau anulat zborul.

Suntem în aproape 2019, tocmai de accea ne aflăm în epoca vitezei, nefiind nimic inventat deoarece acum ne mişcăm cu aproape 15% mai repede ca acum 100 de ani. Ne mişcăm mereu repede, mereu trebuie să avem grijă să nu întârziem la muncă, să nu ne întârzie copilul la şcoală, să nu ratăm o şedinţă foarte importantă sau în cazul de faţă, ne grăbim să nu ratăm un zbor. Dar toată graba noastră este în zadar dacă acest zbor întârzie sau este anulat. Ce putem face noi în acest caz şi ce compensaţie pentru acest zbor anulat putem primi?

Să luăm un caz oarecum "fericit" şi să spunem că zborul dvs. are o întârziere de trei ore. Ce este de făcut în cazul acesta? Ei bine, dacă zborul are o întârziere de 3 sau peste 3 ore, aveţi dreptul despăgubiri financiare, în funcţie de distanţa ce trebuie parcursă, de la 250 la 600 de euro. Pentru a lua acesti bani puteti depune o cerere de intarziere de zbor pe pagina companii aeriene sau puteti apela la o companie precum airclaim. Aceasta companie se dedica cu compensatiile de zboruri intarziate cat si anulate. Daca ati avut un zbor intarziat sau anulat in ultima perioada puteti vizita pagina web: airclaim.com iar acestia se vor pune in contact cu dumneavaoasta pentru mai multe informatii.

Dacă ne aflăm într-un caz mai urât iar zborul nostru se anulează, avem dreptul la pe lângă despăgubirile amintite mai sus şi rambursarea biletului sau redirecţionare şi revenire la locul de plecare, toate acestea pe lângă asistenţă.

Să sperăm că nu veţi avea parte de asemenea incidente, dar în cazul nefericit în care aveţi mai puţin noroc, trebuie să ştiţi să vă apăraţi drepturile şi să luptaţi pentru acestea deoarece dacă la o întârziere nu se supără nimeni, poate fi nu la lungă distanţă şi a doua.