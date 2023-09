Alina Gorghiu a declarat duminică despre coaliţia cu PSD, că asocierea cu acest partid a avut şi dezavantaje pentru că electoratul liberal a înţeles mai puţin această coaliţie, pe de altă parte a fost soluţia raţională. Ea a precizat că întrebarea este ce vor face pe viitor, şi anume ”să garanteze acestui public de drepta care ştiu că este majoritar în România că nu vor lăsa un partid extremist să ajungă la putere. Despre angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul de măsuri fiscale, Gorghiu a spus că important este ce scrie şi care sunt măsurile, iar spiritul liberal vine din aceea că redimensionezi admnistraţia care este una dodoloaţă şi pe alocuri ineficientă.

Alina Gorghiu a afirmat la B1 TV că PNL a recut şi prin momente mai bune şi prin momete mai grele, vizavi de rezultatele sondajelor de opinie. ”Ne-am asumat această coaliţie la guvernare, această rotativă, am avut 4 ani de zile premier iberal şi am reuşit să creştem de trei ori pensiile, am avut cele mai mari investiţii străine în economie, cea mai mare creştere economică, lucruri bune. Sigur că asocierea cu PSD a avut şi dezavantaje, electoratul nostru a înţeles mai puţin această coaliţie, pe de altă parte a fost soluţia raţională. Ne place sau nu ne place, această asociere e singura care poate ţine în echilibru această ţară în această perioadă”, a spus Gorghiu.

Alina Gorghiu, mesaj pentru publicul de dreapta

Ea a precizat că ceea ce vor face pe viitor este întrebarea, iar în şedinţa de astăzi şi următoarele se discută acest aspect şi vor avea menirea să privească în perspectivă.

”Să garantăm acestui public de drepta care ştim că este majoritar în România că nu vom lăsa un partid extremist să ajungă la putere, că nu vom lăsa un partid anti-european să ajungă la putere”, a completat ea.

Alina Gorghiu a menţionat că această componentă liberală a guvernării ”se vede prin foarte multe proiecte, inclusiv prin această angajare de răspundere în Parlament. ”Important este ce scrie şi care sunt măsurile, spiritul liberal vine din aceea că redimensionezi admnistraţia care este una dodoloaţă şi pe alocuri ineficientă. Asta face liberalul, ajustează aparatul bugetar astfel încât să fie mult mai puţine cheltuielile statului şi nu afectează mediul privat. Eu asta aştept de la proiectul de angajare a răspunderii şi sunt convinsă că nu vor fi probleme la nivel parlamentar” a arătat Gorghiu.

Potrivit ministrului Justiţiei, ”va fi o discuţie care să se concentreze mai mult pe cum să diminuăm cheltuielile statului şi cum nu afectăm motorul economiei, investiţiile, antreprenorul privat”.