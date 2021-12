În urmă cu mai bine de 5 ani, specialiștii în domeniul e-commerce estimaseră că în următoarele decenii, până în 2040, achizițiile retail se vor face in mediul online într-un procent de peste 90%. Datorită evoluției tehnologiilor, comerțul electronic s-a dezvoltat de la an la an, iar pandemia a imprimat un ritm si mai accelerat acestei tendinte. Aceste circumstanțe creează multe oportunități pentru antreprenorii care vor să dezvolte business-uri de succes. În acest sens, este important atât domeniul ales, cât și experiența de utilizare pe care retailerii o ofera clientilor pe platformele lor.

La nivel global, cumpărătorii manifestă tot mai mult preferința spre o experiență de shopping facilă, confortabilă și totodată complexă, concretizată și prin metode alternative de plată. Una dintre acestea este Cumperi acum, plătești mai târziu (Buy Now, Pay Later/BNPL) prezentă și în România prin serviciul Mokka. Acesta reprezintă o modalitate de finanțare instantanee a achizițiilor, nebirocratică și care se poate implementa pe toate canalele de vânzare, de la magazinele online și fizice, la aplicații mobiile. Este o metodă de plată flexibilă, care permite cumpărătorilor să adapteze ratele în funcție de necesitățile lor. Solutia de plata Cumperi acum, platesti mai tarziu aduce beneficii nu doar consumatorilor, ci si comerciantilor. Introducerea acestui serviciu scade rata de abandon a coșului de cumpărături și mărește semnificativ valoarea acestuia.

Care sunt domeniile preferate de clienți

Cât privește domeniile preferate de clienți, conform Entrepreneur Europe, 5 categorii de produse s-au situat detașat în topul celor mai bine vândute din e-commerce în 2021. Acestea sunt:

1. Fashion. Domeniul care conduce topul celor mai bine vândute produse în mediul online anul acesta este de departe segmentul fashion . La nivel european, 25% din sumele cheltuite în achiziții online sunt pentru produse vestimentare, iar procentul este în creștere conform Entrepreneur Europe. Aceeași publicație observă că, deși domeniul este foarte competitiv, start-up-urile au șanse importante de succes pentru că, în noile condiții ale pieței, miza tinde să devină tot mai mult calitatea experienței de shopping oferită clienților. „Studiile de piață pe care le-am realizat arată că mai mult de jumătate dintre clienți sunt interesați de metode de finanțare instant a achizițiilor precum Mokka, iar cei care folosesc deja această metodă alternativă de plată spun că ar fi achizitionat valori mai mici dacă serviciul nu ar fifost disponibil”, spune Alexandru Balaci, CEO România Revo Technologies, fintech-ul care a adus în România serviciul Mokka.

„O serie de magazine precum Noriel, CCC, Mobexpert, Ideall, Lensa, platforma GoMag și multe altele au pus deja la dispoziția clienților lor serviciul Mokka”, explică Alexandru Balaci.

2. Gaming și Home Entertainment. Aceste domenii au înregistrat creșteri importante ale vânzărilor online nu doar în România și alte țări din Europa, ci și peste Ocean. Pandemia și lungile perioade de izolare au determinat oamenii de toate naționalitățile să investească în obiecte pentru petrecerea cât mai plăcută a timpului liber acasa. Jucători importanți din acest domeniu din Statele Unite au raportat creșteri ale vânzărilor online și de peste 300%.

3. Produse electronice. Creșterea vânzărilor la categoria produselor electronice era una așteptată, mai ales în condițiile în care mulți oameni continuă încă să lucreze de acasă. Retailerii care vor să-și crească cifra de vânzări în domeniu trebuie să vină în întâmpinarea necesităților clienților, cu alternative de plată mai facile. Serviciul Mokka permite cumpărătorilor să stabilească un număr mai mic sau mai mare de rate, de la 30 de zile la 24 de luni, în funcție de valoarea achizițiilor și se adaptează perfect și pentru cumparaturi cu valori medii și mari.

4. Alimente și îngrijire personală. Diversificarea magazinelor online și a modalităților de livrare au convins tot mai multe persoane să apeleze la achiziționarea online a produselor alimentare de bază și a celor de îngrijire. Pe de-o parte, sunt evitate astfel spațiile aglomerate, iar pe de alta, shopping-ul online este preferat pentru confortul pe care-l oferă.

5. Mobilă și decorațiuni interioare. În perioada pandemiei s-a înregistrat o creștere spectaculoasă a produselor ce țin de renovarea și decorarea spațiului din interior. Multe persoane au investit în mobilă și decorațiuni, iar creșterea vânzărilor în aceste domenii poate fi observată nu numai în România, ci în multe alte țări europene. Oamenii sunt dispuși să plătească mai mult pentru confortul de acasă, iar retailerii care vin în întâmpinarea clienților cu facilități de plată pentru susținerea achizițiilor observăcresteri ale ratei de conversie si ale valorii cosului mediu

Metoda de plată preferată de români

„O cercetare asupra obiceiurilor de consum din România pe care am realizat-o recent arată că mai mult de 55% dintre români ar dori să folosească metoda de plată Cumperi acum, plătești mai târziu în următoarele 12 luni, iar din experiența noastră de peste 9 ani pe segmentul de finanțare rapidă știm că aceste achiziții au o valoare substantial mai mare decât media”, spune Alexandru Balaci. „Suntem o companie care se concentrează pe îmbunătățirea experienței de plată pentru cumpărători și lucrăm cu comercianți pe toate canalele de vânzări pentru a oferi opțiuni de plată mai flexibile, adaptate nevoilor clientilor. În trimestrul 1 din 2022 vom lansa o aplicație mobilă și multe alte servicii BNPL noi pentru clienții Mokka”, mai spune CEO Revo Technologies România.