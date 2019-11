Astfel, 96% dintre top managerii chestionati (la nivel de CEO), considera ca directiva PSD2 este un instrument benefic, prin care activitatea lor devine mult mai eficienta, iar 56% considera ca PSD2 contribuie la atragerea de noi clienti pe care nu ii puteau viza anterior.

Ca potentiala problema pe care PSD2 o poate ridica, un procent de 22% considera ca aceasta va necesita atragerea suplimentara de capital in vederea implementarii corecte.

De asemenea, avand in vedere faptul ca open banking este un concept promovat in directiva PSD2, 87% dintre companii considera ca open banking va conduce la democratizarea pietei de servicii financiar-bancare si va oferi sansa mai multor jucatori de a intra pe piata, ducand astfel la scaderea preturilor.

Mai mult, 78% considera ca bancile vor fi mai interesate de fintech-uri ca urmare a dezvoltarii conceptului de open banking.

„Deși reglementările bancare PSD2 sunt o obligativitate care stabilește câteva cerințe minimale pentru toți jucătorii din piață, noi o privim ca pe o oportunitate pe care băncile o pot folosi pentru a dezvolta noi modele de business prin care să interacționeze cu clienții.

Ideea de Open Banking este în ADN-ul FintechOS și se regăsește în toate tehnologiile dezvoltate de noi. Vom discuta la Banking 4.0 despre beneficiile open banking și despre cum putem ajuta băncile să beneficieze de acest concept, dar vom aborda, de asemenea, și prejudecățile referitoare la tehnologia care „împiedică” evoluția băncilor.”, a declarat Teodor Blidăruș, Co-Founder & CEO FintechOS.

“Serviciile financiare se bazează pe aceleași concepte de bază, vechi de zeci de ani. Tehnologia FintechOS are puterea de a da o perspectivă nouă asupra transformării digitale în industria financiară. Poate să inoveze și să aducă schimbări rapide, propunând o viziune diferită, menită să schimbe abordarea clasică menținută doar de spiritul de autoconservare a companiilor. Credem că Fintech-urile au oportunitatea de a democratiza și a schimba fundamental serviciile financiare față de cum au arătat ele în ultimii 30-40 de ani.”, a adaugat reprezentantul FintechOS.

Despre chestionar

Concluziile au fost obtinute in jurma unui chestionar online la care au fost invitati sa raspunda top managerii celor mai relevante fintech-uri locale. Lista acestor fintech-uri participante la sondaj, acopera sase domenii de activitate: payments & wallets, personal finance, financial infrastructure, lending & crowdfunding, investments & wealth management, enablers.

Companiile participante: AlphaBlock, Allevo, Beez Software, Bewell Technologies, Druid, Finqware, Human Finance, iFactor, Instant Factoring IFN SA, Lendrise Marketplace, Maillon Fintech, Modex, Omnicredit, Oveit, Orbis Innovation SRL, Pago, Paybyface SRL, PitechPlus (Younify), SelfPay, Starbyte, Symphopay SRL, Traderion, ThinkOut SRL, TypingDNA, Volt Finance.

Despre Banking 4.0

Aflata la a doua editie, conferinta internationala fintech Banking 4.0, este dedicata tehnologiilor emergente care vor schimba industria serviciilor bancare in urmatorii ani: inteligenta artificiala, biometrie, blockchain, plati instant, machine learning, roborizarea proceselor repretitive (“robotic process automation” – RPA), cloud & quantum computing.

Desfasurata sub sloganul “compliance alone is a losing strategy”, conferinta se va bucura de prezenta a peste 200 de specialisti/zi din 20 de tari, fiind unul dintre cele mai importante evenimente anuale din Romania in domeniul fintech banking, cu impact regional, prin prezenta unor experti de talie mondiala.

Cele doua zile din acest an vor fi deschise de catre Brett King in 25 noiembrie, si Chris Skinner, in 26 noiembrie. Amandoi sunt considerati printre cele mai stralucite minti in domeniul tehnologiei financiare, fiind autori de best seller-uri, consultanti ai Casei Albe, pe segmentul fintech dar si antreprenori de succes.

Sunt pentru prima oara in Romania, in aceasta formula.

Despre Noua Directiva Europeana a Serviciilor de Plata (PSD2)

In esenta, PSD2 obliga bancile sa puna la dispozitia unor jucatori terti, autorizati si supravegheati de Banca Nationala a Romaniei, informatii cu privire la conturile clientilor, insa doar cu acordul acestora.

Astfel, jucatorii terti le pot oferi clientilor servicii de gestionare a finantelor personale prin agregarea conturilor bancare – toate informatiile urmand a fi centralizate intr-un singur loc, indiferent de numarul bancilor la care clientul detine un cont – dar si posibilitatea de a initia plati si din alte medii decat cele in care isi gestionau operatiunile financiare, pana la momentul respectiv.

Jucatorii terti, care sunt nevoiti sa detina o licenta emisa de autoritatile de reglementare, pot accesa datele detinute de banci prin platforme de tip API („Aplication Programming Interface”).

Actul normativ deschide calea democratizarii serviciilor financiare si de plati, care vor putea fi oferite de noi jucatori, altii decat bancile, si va conduce la aparitia unor noi modele de business. Tema va fi analizata pe larg in cadrul conferintei internationale fintech – Banking 4.0

Este cazul marketplace-urilor de servicii financiar bancare, un loc in care clientul poate afla in timp real daca este la Biroul de credit, ce scor de credit are si care este cea mai potrivita oferta din piata pentru profilul sau. Odata aflate toate aceste lucruri, creditul se obtine 100% online, fara a mai fi necesar drumul la banca pentru semnare.

