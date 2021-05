Florin Cîțu a ținut să afle de la români cum se simt în prima zi de relaxare a restricțiilor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul i-a întrebat pe aceștia cum s-au simțit fără purtatul măștii în exterior. Mai mult chiar, Cîțu a ținut să spună că a făcut deja o plimbare. Sentimentul care l-a încercat pe șeful Guvernului? “A fost wow”, a dezvăluit acesta.

“Cum este pentru voi prima zi fară mască în spații deschise? Eu deja am făcut o plimbare la prima ora până la cafea și a fost wow. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați înțeles să respectați toate regulile și mai ales pentru că vă vaccinați. Astăzi ne bucuram toți de primul pas important din revenirea la normalitate pentru că am lucrat împreună în acest an dificil. Vă mulțumesc. Urmează 1 iunie”, a scris Cîțu pe pagina sa de socializare.

Din 15 mai a început relaxarea restricțiilor

Începând de sâmbătă, 15 mai, românii se pot plimba în voie pe stradă fără a mai fi obligați să poarte masca de protecție. Din această dată începe marea relaxare pas cu pas în România. Ea va fi însă folosită în piețe sau târguri. Printre măsurile care se aud în vedere începând de astăzi sunt eliminarea restricțiilor pe timp de noapte, restricțiilor de magazine, portul măștii în spațiile deschise.

“Pe rând le vom lua pe toate și le vom explica în ședință de Guvern, dar, deocamdată, azi decidem pentru ziua de mâine”, a declarat premierul Florin Cîțu, în cursul zilei de vineri. Florin Cîțu a oferit și explicația pentru care s-au luat mai repede măsuri de relaxare. Vaccinarea a mers mult mai repede decât se aștepta. Întrebat ce se va întâmpla în cazul în care numărul infectărilor crește iar, premierul a spus că ” se va trage frâna de mână”.

”Masca în spațiul public vrem să nu o mai purtăm până la finalul anului, dar asta ține foarte mult de rata de vaccinare. Măsurile pe care le-am luat cu siguranță vrem să rămână așa”, a mai spus Florin Cîțu.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea