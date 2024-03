Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria generală, a declarat că în ziua anunțului oficial al candidaturii sale pentru funcția de primar, a aflat că și Gabriela Firea și Sebastian Burduja își exprimaseră dorința de a candida.

”Ştiţi ceva? Doamna Firea şi-a dorit ceva. Şi domnul Burduja în egală măsură. Eu am aflat de asta în şedinţa coaliţiei, în preziua în care s-a anunţat această candidatură. Credeţi-mă că eu, uman, o înţeleg pe doamna Firea, îl înţeleg şi pe domnul Burduja, dar din punctul meu de vedere pentru Bucureşti – şi asta e cel mai important pentru că noi vorbim de oraş, de locuitorii lui – cred eu că varianta unei stabilităţi reale în următorii patru ani, de ce nu şi mai mult, o reprezintă tocmai această coaliţie, PSD-PNL. Gândiţi-vă că PSD şi PNL împreună depăşesc 50% din voturi. Este foarte important ca un Consiliu General să susţină planurile unui primar general, iar eu, astăzi, am un rol nou, eu practic sunt un exponent al acestei alianţe, primul aruncat într-o luptă pentru o primărie foarte importantă, Primăria Capitalei, iar eu, în egală măsură, îi reprezint şi pe cei din PSD şi pe cei din PNL. De fapt nu reprezint culorile lor politice, eu reprezint ideile, că-s bune şi într-o parte, şi-n cealaltă”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu, marţi seară, la TVR Info.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria generală a municipiului București, a declarat că în ziua anunțului oficial al candidaturii sale pentru funcția de primar, a aflat că și Gabriela Firea și Sebastian Burduja își exprimaseră dorința de a candida.

El a afirmat că, așa cum a fost discret în calitate de medic, realizând lucruri fără să fie expus la televizor, va adopta aceeași abordare și în calitate de primar.

”Eu nu am fost preocupat, ca medic, să am notorietate, din contră, eu am spus că un om modest care face medicină o face şi nu apare la televizor să prezinte premiere după premiere. Şi ca primar am să fiu la fel, să ştiţi, am să-mi fac treaba acolo, eu nu sunt un om de spectacol, nu sunt un om de show, eu o să-mi fac treaba şi lumea va aprecia ce am făcut”, a adăugat Cîrstoiu.