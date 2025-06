Ciprian Teleman, fostul ministru care a coordonat eforturile de implementare a cărții electronice de identitate, s-a lovit de un adevărat zid administrativ atunci când a încercat să obțină propriul document digital.

Deși a avut un rol esențial în discuțiile cu Comisia Europeană privind adoptarea acestui sistem modern de identificare, experiența sa de cetățean obișnuit la Evidența Populației din Corbeanca a fost una complet diferită față de planurile gândite la nivel guvernamental.

Fostul demnitar a povestit cum procesul de eliberare a noului buletin s-a blocat încă din primele minute ale interacțiunii cu angajații instituției.

Funcționara i-a cerut acte care, deși nu par necesare în contextul digitalizării, rămân obligatorii conform normelor actuale.

“Mi-au spus că legea nu s-a schimbat”, a declarat el, subliniind că documentele trebuie prezentate în original, exact ca în vechiul sistem birocratic.

Un detaliu aparent banal a generat o întreagă problemă administrativă. Terenul pe care locuiește familia Teleman este trecut doar pe numele soției în actul de vânzare-cumpărare, ceea ce a dus la un blocaj. Din această cauză, soția sa trebuie să vină personal la ghișeu, pentru a confirma că el este într-adevăr soțul.

Pe lângă această solicitare, fostului ministru i s-au cerut acte în original, precum certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, documentele de proprietate și chiar un nou certificat de nomenclatură stradală. Aceste condiții par să contravină ideii de digitalizare și simplificare a proceselor administrative.

Pe lângă documentele cerute, procedura implică și completarea unui chestionar detaliat, cu întrebări despre studiile absolvite, situația militară, ocupația actuală și funcția deținută.

M-au întrebat care este situația militară (rezervist, grad), ultimul nivel de studii, funcția pe care o am acum și ocupația”, a explicat acesta.

„Mi se pare că birocrația asta nu stimulează adopția noului act electronic de identitate. În Corbeanca, unde am fost, mi-au spus că legea nu s-a schimbat și sunt obligați să ceară documentele după legea veche.

Procedura de preschimbare a unui document valabil cu unul nou este identică cu procedura veche de schimbare a unui document, adică prezentarea documentelor în original

Teleman a relatat că funcționara nu a găsit în sistem ocupația de “antreprenor”, fiind nevoie de o adaptare manuală.

„Am spus că sunt antreprenor. A căutat vreo 5 minute și nu a găsit antreprenor ca «ocupație» și m-a întrebat: «pot să vă trec „administrator firmă»? Și am spus că nu e nicio problemă că sunt administrator firmă. La final doamna de la ghișeu mi-a arătat un chestionar pe care l-am semnat că datele sunt conforme cu ce a înregistrat ea”, a relatat el.

Această situație scoate în evidență lipsa de actualizare a sistemelor informatice și discrepanțele dintre realitatea profesională a cetățenilor și opțiunile existente în baza de date oficială.

Cazul fostului ministru nu este unul izolat. Pe rețelele sociale, mai mulți cetățeni au semnalat dificultăți asemănătoare în obținerea cărții electronice de identitate.

Unii reclamă lipsa cititoarelor necesare pentru folosirea cardurilor digitale, în special în instituțiile publice, la notari sau în bănci.

„Nu există cititoare pentru noile cărți. Au fost eliberate doar ca să nu se piardă fondurile de la UE. Neavând domiciliul trecut explicit ci stocat digital, cardul nu poate fi folosit. Am ajuns, cu programarea on-line la evidenta populației și am renunțat când am aflat toate detaliile de la ofițerul de acolo…”, a scris o persoană pe Facebook, comentând o postare a MAI legată de noul site dedicat CEI.