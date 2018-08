Care sunt cele mai bogate 10 vedete din lume în 2018

10. Cristiano Ronaldo, cu o avere de 108 de milioane de dolari, este unul dintre cei mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ronaldo a câştigat cel de-al cincilea Ballon d'Or din carieră. Pentru acest sezon Ronaldo s-a mutat de la Real Madrid de la Juventus.

9. Ed Sheeran, are o avere de 110 milioane de dolari la doar 27 de ani şi este unul dintre cei mai bine plătiţi cântăreţi de anul acesta. În 2018 pare să cucerească şi Hollywood-ul cu melodii compuse pentru Game of Thrones sau The Simpsons.

8. Lionel Messi, cu 111 milioane de dolari, a semnat prelungirea contractului cu Barcelona, aşa că de acum îi vor intra în cont anual 80 de milioane de dolari.

7. Coldplay, respectiv Chris Martin şi compania au adunat 115.5 milioane de dolari.

6. U2 au adunat 118 milioane de dolari. Legendele de la U2 au sărbătorit 30 de ani în turneu, iar în decembrie au lansat cel de-al 14 album de studio al trupei - Songs of Experience.

5. Dwayne 'The Rock' Johnson, are o avere de 124 de milioane de dolari. Fostul luptător de wrestling a ajuns foarte repede un actor căutat la Hollywood, jucând în această perioadă în blockbusterul Jumanji: Welcome to the Jungle. În plus, The Rock este şi un nume uriaş în social media.

4. Judy Sheindlin (147 de milioane de dolari).Prezentatoarea de televiziune este pe micile ecran deja de două decenii, având o audienţă de peste 10 milioane de oameni.

3. Kylie Jenner a reuşit la doar 20 de ani să aibă o avere de 166.5 de milioane de dolari. Cea mai tânără membră a familiei Kardashian-Jenner are o companie de cosmetice (Kylie Cosmetics) şi este cea mai tânără membră a topului.

2. George Clooney a ajuns la o avere de 239 milioane de dolari. Legenda de la Hollywood nu se ocupă doar de filme (deşi a fost producătorului Ocean’s 8), ci şi de afaceri – iar anul acesta compania pe care a cofondat-o împreună cu Rande Gerber şi Mike Meldman şi care producea băutura Casamigos (tequila) a fost cumpărată de Diageo.

1. Floyd Mayweather, cu o avere de 285 de milioane de dolari, ocupă primul loc în top. Datorită meciului câştigat împotriva lui Conor McGregor, boxerul a ajuns pe primul loc în topul celor mai bine plătite celebrităţi în acest an. Meciul lor din Las Vegas a generat venituri de 550 de milioane de dolari, aşa că era normal ca banii primiţi de câştigător să fie la fel de numeroşi.