Într-un mediu economic mai degrabă incert dacă nu chiar ostil, zeci au chiar sute de companii din România fac performanță pentru acționarii lor și pentru clienți. Care este secretul lor? Capital reușește, de cinci ani, să răspundă la această întrebare și premiază cei mai buni dintre oamenii acestor companii, liderii. Pentru că meritele celor care fac diferența în mediul economic românesc trebuie să recunoscute, Revista Capital organizează ediţia din 2019 a Galei Premiilor de Excelență în Management.

Alegem împreună cu cititorii

La fiecare categorie de premii sunt selectați mai mulți nominalizați. Povestea lor și, mai ales, realizările din ultimul an le găsiți în revistă, dar și pe site-ul www.capital.ro. Dintre aceștia, dumneavostră, cititorii Capital, împreună cu redactorii, îi veți putea vota pe cei mai buni dintre cei buni. Pentru a lua decizia în cunoștință de cauză, vă vom arăta performanţele managerilor urmărind rezultatele, deciziile şi acţiunile relevante pentru categoria de premii. Cei trei mari câștigători ai fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă în Managament, care se va desfăşura pe 25 iunie. Premiile vor fi acordate managerilor financiari, managerilor de vânzări, celor de resurse umane, celor cu atribuţii de marketing , managerilor de comunicare, responsabililor de CSR și ca o categorie separată, managerilor din sănătate și pharma.

Iată, mai jos, cei șapte manageri din domeniul SĂNĂTATE despre care noi credem, pe baza unei analize de un an, că au făcut cele mai mari performanțe în 2018. Lista este prezentantă în ordine alfabetică.

Bogdan Andreescu – NeuroHope

“Mi-am început cariera de director la Colentina visând să transform acest spital în cel mai puternic spital din țară. Am și spus acest lucru în primul consiliu medical, stârnind zâmbetele tuturor. Pe vremea aceea, Colentina nu mai avea nici măcar gard, era un spital pe care nimeni nu-l mai voia! Când pleci la un asemenea drum, îți trebuie un model care să te inspire, un crez”, spunea doctorul Bogdan Andreescu în urmă cu câțiva ani. Visul lui a devenit realitate și astăzi Spitalul Colentina arată precum o clinică privată din străinătate.

Când a fost demis politic de Gabriela Firea, deja celebrul manager a fost plâns deopotrivă de medici și pacienți. Dar el a mers mai departe și a obținut performanță și la NeuroHope. Împreună cu medicii neurochirurgi Dorin Bică și Ionuț Gobej, au fondat în anul 2015 departamentul de neurochirurgie al unității medicale. Proiectul a avut un succes enorm judecând după lungile liste de așteptare care s-au format, după aprecierile pacienților și după premierele medicale înregistrate într-un timp foarte scurt.

Narcis Copcă – Spitalul Clinic Sfânta Maria

Narcis Copcă a intrat în istoria medicinei românești, după ce s-a încăpățânat să pună bazele unui centru de transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria, unde este manager de 20 de ani. Pe 7 iunie a bifat cea de-a șasea reușită.Celebrul chirurg a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davilla în anul 1992, iar apoi a parcurs toate etapele în cercetare, până la gradul 1. Și-a finalizat doctoratul în chirurgie în anul 2000, iar acum mai are puțin și-l termină și pe cel de-al doilea, în științe economice.

De altfel, medicul este și absolvent de ASE. Încă din anul 1998, de când era rezident și-a dorit să contribuie la schimbarea în bine a medicinei românești și este unul dintre cei care a pus bazele noului sistem de asigurări de sănătate, care în trecut era unul naționalizat și mult mai puțin eficient. Mai întâi a fost director adjunct la Directia de Sănătate Publică a Municipiului București, iar apoi, în anul 1999 a ajuns la Spitalul Sfânta Maria ca director. De aproape 20 de ani, Narcis Copcă este managerul instituției, care astăzi arată ireproșabil.

Adrian Cotârleț – Spitalul Municipal de Urgență Moinești

În România există spitale de stat care concurează cu unităţile private, iar unul dintre cele mai moderne este în municipiul Moineşti, din județul Bacău, localitate cu puțin peste 20.000 de locuitori. Acolo, managerul, doctorul Adrian Cotârleț a ştiut să aducă venituri spitalului şi să atragă finanţări.

Unitatea are acum heliport, are 11 linii de gardă, aparatură modernă şi medici care s-au întors din străinătate mulțumită condiţiilor. Unii dintre cei care muncesc aici primesc salarii care ajung până la 5.000 de euro. Pacienţi din toată ţara vin să se bucure de condiţii de lux de la stat.

Spitalul Municipal de Urgență Moinești a fost construit în 1975, iar în urmă cu 20 de ani era în pragul falimentului. Existau doar 31 de doctori, dintre care 12 în pragul pensionării.

Azi e unul dintre cele mai moderne din ţară şi asta pentru că în ultimii 17 ani la cârma lui a fost un manager priceput, Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleţ. Are 123 de doctori care primesc nivelul maxim de salarizare, iar azi unii dintre ei primesc în cont, lunar, peste 25 de mii de lei. Spitalul are 40 de secţii, tomograf, RMN, 12 linii de gardă, sistem de telemedicină, heliport, centru de cercetare şi locuinţe pentru medici.

Laurențiu Luca – Synevo (Medicover)

Laurențiu Luca are o experiență vastă, de peste 15 ani, în dezvoltarea și administrarea afacerilor în domeniul sănătății. Începând cu anul 2018, el ocupă funcția Managing Director South – East Europe Region, Diagnostic Services Medicover, coordonând operațiunile din cinci țări (România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria și Georgia) fiind, în același timp, director general Synevo România, liderul în diagnostic de laborator la nivel național.

Laurențiu s-a alăturat companiei Synevo încă din 2010 și a ocupat diferite funcții, cea mai recentă fiind cea de director de dezvoltare regională Balcani, care a presupus deschiderea, dezvoltarea și coordonarea noilor operațiuni Synevo în această zonă geografică.

În perioada 2005-2010 Laurențiu și-a desfășurat activitatea în companii din domeniul farmaceutic, ocupând diferite funcții din departamente precum vânzări, marketing, medical.

Laurențiu este absolvent al Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța și deține un masterat în Administrarea Afacerilor.

Luca Militello – Spitalul privat Monza

Luca Militello este este inginer de profesie. În anul 2002, imediat după terminarea facultații, profesorul care i-a fost coordonatorul lucrarării de licență i-a spus că are o propunere interesantă. A prezentat-o lui și încă a doi colegi. Un prieten de-al său avea un Birou de Proiectare la Timișoara și avea nevoie de un coordonator, un fel de director, care să locuiască acolo. Avea nevoie de un răspuns rapid, în 24 de ore.

„Eu am fost singurul interesat. La 24 de ani, un pic inconștient, dar încrezător și dornic să arăt ce pot am plecat la Timișoara. Trebuia să fie un contract de un an”, spune italianul. Dar de atunci au trecut 17 ani și este tot în România, dezvoltând tot ce reprezintă Monza.

Din vara lui 2013, Luca Militello se află la conducerea companiei. Spitalul Monza este prima investiție în România a familiei italiene De Salvo – fondatorii grupului Policlinico di Monza, celebră în Italia.

Ioan Nani – Antibiotice Iași

Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General Antibiotice SA Ioan Nani și-a început activitatea la Antibiotice în 1994, ca Director Financiar iar din 1998 ocupă funcția de Director General. De profesie economist, a acumulat de-a lungul carierei o experiență remarcabilă în economie și management. De 21 de ani de când este Director General al Antibiotice, Ioan Nani a condus compania spre dezvoltare și profunde transformări, reușind să ghideze echipele de specialiști spre performanță.

Antibiotice a devenit principalul producător român de medicamente generice, un business sustenabil, orientat spre cunoaștere și dezvoltare, cu o cifră de afaceri care a crescut de 10 ori în această perioadă. Nistatina (substanță activă) se află de șase ani pe primul loc în lume fiind standard de referință la nivel mondial. Medicamentele marca Antibiotice sunt exportate în peste 70 de țări de pe toate continentele, Antibiotice fiind un brand românesc de prestigiu, recunoascut atât în țară cât și pe plan internațional.

Vlad Teodorescu – Donna Medical Center

Cu un credit luat de la Banca Transilvania, celebrul radiolog, Elena Claudia Teodorescu a construit din temelii Donna Medical Center, în urmă cu șapte ani. Vlad Teodorescu, fiul ei se ocupă de partea de management a clinicii și a reușit să o transforme într-un centru de excelență. „Am dorit să facem din Donna Medical Center un centru de excelență în imagistică și de aceea am și investit foarte mult atât în aparatură medicală, cât și în medici. Am adus în echipă unii dintre cei mai buni radiologi din România. În anul 2018, cifra de afaceri a clinicii a fost de 1.5 milioane de euro. Pentru anul 2019, ne propunem dublarea acesteia. Feedback-ul venit din partea pacienților ne-a dat aripi să continuăm ceea ce am început și să dezvoltăm”, a spus Vlad Teodorescu.

La începutul anului 2019, Donna Medical Center s-a deschis într-o a doua locație, dotată cu cel mai performant RMN din România. Aparatul reprezintă cea mai nouă generație de RMN 3T de la Siemens, cu multe performanțe innovative și a costat peste 1,8 milioane euro.

