Într-un mediu economic mai degrabă incert dacă nu chiar ostil, zeci au chiar sute de companii din România fac performanță pentru acționarii lor și pentru clienți. Care este secretul lor? Capital reușește, de cinci ani, să răspundă la această întrebare și premiază cei mai buni dintre oamenii acestor companii, liderii. Pentru că meritele celor care fac diferența în mediul economic românesc trebuie să recunoscute, Revista Capital organizează ediţia din 2019 a Galei Premiilor de Excelență în Management.

Alegem împreună cu cititorii

La fiecare categorie de premii sunt selectați mai mulți nominalizați. Povestea lor și, mai ales, realizările din ultimul an le găsiți în revistă, dar și pe site-ul www.capital.ro. Dintre aceștia, dumneavostră, cititorii Capital, împreună cu redactorii, îi veți putea vota pe cei mai buni dintre cei buni. Pentru a lua decizia în cunoștință de cauză, vă vom arăta performanţele managerilor urmărind rezultatele, deciziile şi acţiunile relevante pentru categoria de premii. Cei trei mari câștigători ai fiecărei categorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de Excelenţă în Managament, care se va desfăşura la finalul lunii iunie. Premiile vor fi acordate managerilor financiari, managerilor de vânzări, celor de resurse umane, celor cu atribuţii de marketing , managerilor de comunicare ,responsabililor de CSR și ca o categorie separată, managerilor din sănătate și pharma.

Iată, mai jos, cei șapte MARKETING manageri despre care noi credem, pe baza unei analize de un an, că au făcut cele mai mari performanțe în 2018. Lista este prezentantă în ordine alfabetică.

Mariana Brădescu- Piatraonline

Un vis mai vechi ar fi fost să ajungă un wedding planner de succes, dar s-a întâlnit cu succesul

din poziția de managing partner al propriei companii, ce activează în domeniul construcțiilor și

amenajării casei. Printre cei mai importanți pași care au adus-o aici se numără experiența din tinerețe în

businessul de familie, luând astfel contact cu piatra naturală, precum și întâlnirea cu soțul ei și

decizia de a porni împreună în aventura numită „Piatraonline”. Printre convingerile personale se numără corectitudinea și transparența, iar ca pasiune indică organizarea, pe care o aplică în orice domeniu, fiind de părere că o persoană organizată poate ajunge mult mai departe decât o persoană extraordinar de capabilă dar cu zero aptitudini organizatorice. Printre principiile profesionale se numără acela de a nu te opri niciodată din

învățat, și de a te înconjura de oameni care să te ajute să evoluezi. Nu în ultimul rând, atunci când vine vorba despre lecțiile importante învățate prin prisma activității profesionale, Mariana Brădescu susține că reacțiile impulsive, care au la bază emoții, sunt cele mai puțin eficiente, militând pentru deciziile obiective, care au la bază o analiză

eficientă.

Nina Brătfălean- BMW Group

Nume cunoscut în special în industria auto, Nina Brătfălean și-a început activitatea ca PR Manager pentru marca Ford în cadrul Romcar. La scurt timp, a primit în portofoliu și brandul Mazda. Următorul pas a fost trecerea la Porsche România, unde numărul mărcilor avute în grijă a fost de trei ori mai mare. De 11 ani coordonează, din postura de Marketing Manager, mărcile BMW și MINI la reprezentanța grupului BMW din România.„Cred că nu există un «secret», nici măcar o «rețetă». Obținem rezultate bune, vizibile, succes, când facem orice lucru cu inima și cu mintea, împreună; când ne place ce facem, când suntem devotați muncii noastre, când credem în compania pentru care lucrăm, în marca pe care o servim și în liderii noștri“, explică Nina Brătfălean modul în care a obținut succesul profesional.

Oana Gherasim- Enel

Pentru Enel, anul 2018 a fost unul special din punct de vedere al acțiunilor de marketing. Pentru prima dată de cât ete pe piața din România, compania a lanat o campanie națională cu premii, oferind clienților care aleg orice serviciu de furnizare de electricitate sau gaze naturale pe piața concurențială de la companiile Enel Energie și Enel Energie Muntenia posibilitatea de a câștiga prin tragere la sorți 100 de premii (pachet aragaz plus frigider). Unul dintre oamenii care au coordonat această campanie este Oana Gherasim, șeful comunicării Enel.Oana este la Enel de aproape șase ani și conduce activitățile de comunicare ale companiei de aproape trei ani. A mai lucrat la Rompetrol, Cosmote și Civitas. Este absolventă a Facultății de Juranlism și Comunicare de la Universitatea București.

Raluca Hatmanu – Christian Tour

Raluca Hatmanu are 33 de ani și este încă o moldoveancă ce a lăsat Iașul pentru București imediat după absolvirea Facultății de Litere, Departamentul Jurnalistică și Științele Comunicării, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Încă din anii facultății, s-a orientat spre lumea radioului, iar viața ei profesională a fost legată de emoțiile pe care le aduce becul roșu al semnului “ On air”. A fost reporter, prezentator de știri, realizator de emisiuni, mai întâi la Radio Iași, iar apoi la Europa FM și Radio 21 (în prezent, Virgin Radio).

Toate acestea până în urmă cu aproape doi ani, când a schimbat pasiunea pentru radio cu cea pentru călătorii. În octombrie 2018, a preluat funcția de director de comunicare al agenției de turism Christian Tour, iar câteva luni mai târziu, a devenit omul care creează campaniile de marketing ale celui mai mare operator de chartere din România. Misiune deloc ușoară, dar care îi aduce, pe lângă provocări, și mari satisfacții. “Cred într-un marketing orientat spre client, care identifică nevoile acestuia și răspunde așteptărilor sale”, spune Raluca Hatmanu.

Dana Petrea- Țiriac Holding

Cu un brand consolidat deja pe zona auto, holdingul celui mai bogat român, Ion Țiriac, s-a concentrat anul trecut, inclusiv pe zona de marketing, mai ales pe segmentul imobiliarelor. Proiectul de lux, Stejarii, deja cunoscut în piață, dar, mai ales prima clădire de birouri pe care holdingul a dezvoltat-o în ultimii zece ani au fost în centrul atenției. De coordonarea campaniilor de marketing s-a ocupat Dana Petrea, directorul de profil al Țiriac Holding. Cu o îndelungă activitate în domeniul comerțului cu mașini Dana Petrea este, din 2013, Director de Marketing al unui holding care include peste 40 de companii cu activități în domeniile auto, imobiliare, servicii financiare, transport aerian și energie. Proiectul major pe care l-a gestionat anul trecut a fost lansarea și dezvoltarea patinoarului Telekom Arena, dezvoltat de Fundația Țiriac.

Ionuț Stanimir- BCR

Banca Comercială Română (BCR) a trecut, în ultimii doi ani, prin cele mai ample transformări din istoria sa. Totul a culminat cu digitalizarea relației cu clienții și lanarea „George”, cel mai amplu sistem de digital banking de pe piața locală. Campania de promovare a lui „George” a fost unul dintre cele mai importante exerciții din istoria marketingului din România și s-a desfășurat sub conducerea lui Ionuț Stanimir, omul care a prealuat și conducerea direcției marketing și comunicare din BCR, începând cu luna iulie 2017. Tot Ionuț a fost implicat și în ampla campanie de educație financiară desfășurată de BCR inclusiv la nivelul școlilor și grădinițelor din România. Ionuț Stanimir a preluat funcția de Director de Comunicare la începutul anului 2013, înainte ocupând timp de patru ani poziția de Head of External Communication at BCR, iar anterior lucrând pentru grupul Erste. Ionuț Stanimir a fost între 2006 și 2009 manager de comunicare în cadrul Erste, coordonând de la Viena comunicarea Erste pentru țările din centrul și estul Europei.

