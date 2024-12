Candidatul independent Călin Georgescu a câștigat poziția de favorit după primul tur al alegerilor prezidențiale și urma să se confrunte cu Elena Lasconi în turul 2. Totuși, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, într-o răsturnare de situație, anularea scrutinului.

În acest context, candidatul independent a ieșit la rampă și a reacționat după ce CCR a impus reluarea de la zero a procesului electoral. Acesta a reamintit că ne aflăm în postul Crăciunului, iar statul român „a luat democrația și a călcat-o în picioare”,

De asemenea, el a subliniat faptul că decizia reprezintă mai mult decât o controversă juridică și este „o lovitură de stat oficializată”.

Potrivit acestuia, statul de drept este „în comă indusă”, iar „justiția subordonată ordinelor politice și-a pierdut practic esența”.

Totodată, acesta a punctat și faptul că democrația nu este negociabilă, iar puterea „poporului este fundamentul statului democratic”.

Candidatul independent a explicat apoi că „a fi suveran înseamnă să respecți opțiunea celuilalt”. Totuși, „sistemul corupt din România și-a arătat adevărata față”, spune el.

În această zi sistemul corupt din România și-a arătat adevărata față, a făcut pact cu diavolul. Eu Călin Georgescu am un singur pact, cu poporul român și cu Dumnezeu. Prin votul nostru din turul 1 am deconspirat sistemul corupt și mafiot, ne-am găsit forța ca popor. Astăzi suntem mai conștienți ca niciodată ca puterea care stă în fiecare dintre noi. Poporul român nu cedează. Cu adevăr și pace în inimă ne vom construi în inimă destinul.

„Într-o astfel de stare nu mai vorbim de dreptate, vorbim despre un simulacru care trădează principiile democrației. Democrația nu este negociabilă. Puterea poporului este fundamentul statului democratic, a fi suveran înseamnă să respecți opțiunea celuilalt, să prețuiești votul universal. Împreună cu poporul român am făcut ce am promis, istorie.

Ulterior, într-o declarație realizată pentru Realitatea PLUS, Georgescu a explicat că decizia celor 9 judecători ai CCR va fi contestată, deoarece 9 oameni nu pot decide soarta a 19 milioane de oameni.

Candidatul independent a amintit de faptul că istoria nu poate fi ștearsă, iar toată presa internațională este informată.

El a subliniat și că a vorbit cu cineva în SUA, fără a menționa vreun nume. Cu privire la acuzațiile adusa la adresa lui, el a declarat că nu există niciun stat în spatele lui, cu excepția poporului român.

„Indiferent ce vor face, nu mă vor putea opri, nu vor putea opri poporul român! E imposibil așa ceva! Toată lumea vede ce se întâmplă. Am făcut deja istorie, nu mai pot șterge istoria. Pot șterge orice, dar nu istoria. Toată presa internațională este informată, se știe despre ce este vorba. Am vorbit cu cineva în America. Prefer să nu menționez numele, cert e că lucrurile nu pot rămâne așa, aceste aspecte.

Și declarația de la Cotroceni de neimaginat, deja nu mai contează nimic decât puterea lor. (…) Nu știu, pentru că nu există nimeni, niciun stat în spatele meu. E doar poporul român. Nu există nimic, confirm, în sensul celor discutate și expuse prin CSAT. Cum că eu aș avea relații cu alte state. Este exact ce am spus, oamenii sunt liberi să facă ce doresc (n.red. voluntarii). Din punct de vedere la mandatarul meu financiar, bugetul meu a fost zero.

Ei se tem de poporul român. Se tem că își pot pierde toate pozițiile, că pot ieși dosare la lumină. Se tem evident că toate aceste lucruri vor fi deconspirate. Mi-au făcut o invitație, pe data de 5, a fost acceptată de TVR, pentru a fi împreună cei doi candidați rămași în cursă. Ulterior, vă amintiți și dumneavoastră că doamna Lasconi a spus că refuză, pentru că eu nu respect democrația, ceva de genul.

A doua oară am făcut o altă invitație, am propus TVR să invite un număr larg de jurnaliști din toată presa existentă, au acceptat acest lucru. Doamna Lasconi a spus mai apoi că nu are ore în agendă, a rămas așa. Noi practic miercuri am avut această confirmare. Joi, peste noapte, au venit cu această chestiune și a fost doar dânsa invitată.

Oricum n-ar fi fost acceptată, dânsa a dorit să fie singură. Voi continua, nimeni nu mă poate opri. Cine se luptă pentru neamul său și Dumnezeu nu poate fi învins. Vom vedea acest lucru. Trebuie să avem răbdare”, a completat Georgescu.