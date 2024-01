Anunț cumplit despre marele Bruce Willis. Vestea dată chiar de fiica lui

Anunț cumplit despre marele Bruce Willis. Fiica actorului a postat câteva amintiri personale din 2023, inclusiv o fotografie alături de tatăl său, diagnosticat anul trecut cu demență frontotemporală.

Actrița Scout Willis, în vârstă de 32 de ani, a distribuit recent pe Instagram o serie de fotografii în care apare alături de diverși membri ai familiei și prieteni. Una dintre ele surprinde momentul în care Scout își sprijină capul pe pieptul tatălui ei, în timp ce actorul își ține mâinile pe capul ei.

Alte fotografii postate de Scout Willis includ un moment surprins pe covorul roșu, alături de mama sa, actrița Demi Moore, o fotografie în care se prostește împreună cu surorile ei mai mici, precum și una în care se ține de mână cu sora sa mai mare, Rumer Willis, scrie ABCNews.

Bruce Willis s-a retras din actorie în 2022, după ce a fost diagnosticat cu afazie. Ulterior, la începutul anului trecut, vedeta din „Die Hard” a fost diagnosticată oficial cu demență.

Actorul se află în grija soției sale, Emma Heming, care face actualizări despre starea lui Bruce Willis prin intermediul rețelelor de socializare.

Degenerescenţa frontotemporală (FTD) este o boala neurodegenerativă, înrudită cu boala Alzheimer. Persoanele cu DFT pot avea probleme de memorie, modificări de comportament sau dificultăţi de vorbire sau de mişcare. Din păcate, nu există niciun tratament pentru această boală!

Ce spunea celebrul actor despre femeile din viața sa

Bruce Willis are trei fiice cu fosta soție, Demi Moore: Tallulah, 29 de ani, Scout, 31 de ani, Rumer, 34 de ani. De asemenea, este tatăl lui Mabel, în vârstă de 11 ani, și al lui Evelyn, în vârstă de 9 ani, din mariajul cu a doua soție, Emma Willis.

Într-un interviu din 2013, Bruce Willis vorbea despre viața lui, de tată de fete.

„Am învățat că viața mea se învârte în jurul familiei și a prietenilor mei”, a spus el la acea vreme. ”Când nu lucrez, îmi dedic zilele femeilor din viața mea. Nu am nevoie de nimic mai mult”, se confesa actorul. El a continuat: „Uneori îmi fac griji pentru fetele mele, dar încerc să le spun cum să se țină departe de băieții răi. Copiii au nevoie de dragoste și atenția părinților, iar a reuși să mă dedic lor în întregime îmi aduce o satisfacție imensă”.

Bruce Willis a împărtășit și câteva din lecțiile pe care le-a învățat de la fiicele sale, spunând:

„De-a lungul anilor, am învățat de la ele că este mai important să ascult, decât să vorbesc. Am descoperit că ar trebui să mă abțin uneori și să mă gândesc mai bine și astfel să mă scutesc de unele probleme. Înveţi mai multe ascultând şi observând”.

Ce se știe despre fiicele lui Bruce Willis cu Demi Moore

Rumer Glenn Willis a călcat pe urmele părinților. Născută pe 16 august 1988, în Paducah, Kentucky, Rumer Glenn Willis este primul copil al celor doi actori. Ea a călcat pe urmele părinților și și-a făcut debutul pe ecran, ca actriță copil, în filmul din 1995 „Now and Then”, regizat de mama sa.

De atunci, a apărut în numeroase filme și emisiuni TV, inclusiv în „Striptease”, „The Whole Nine Yards”, „Hostage”, „The House Bunny”, „Empire”, „Pretty Little Liars” și „9-1-1”, printre multe altele.

De asemenea, a participat la reality show-uri precum „Dancing with the Stars”, în care ea și partenerul ei de dans, Valentin Chmerkovskiy au fost încoronați campioni ai sezonului 20.

Rumer Glenn Willis are o fetiță, Louetta Isley Thomas Willis, cu iubitul ei, muzicianul Derek Richard Thomas.

LaRue Willis a urmat o carieră muzicală

Scout Willis, fiica mijlocie a cuplului, s-a născut pe 20 iulie 1991, în Sun Valley, Idaho. Și ea a apărut în filmele mamei sale, ca actriță copil – „The Scarlet Letter” și „Breakfast of Champions”. Scout Willis și-a urmat mai târziu pasiunea pentru muzică.

În 2021, și-a lansat single-ul de debut, „Love Without Possession”, iar anul următor a lansat o altă piesă, „Woman At Best”. Apoi a lansat un album, în iunie 2022. Absolventă a Universității Brown, ea și-a deschis o expoziție de artă în 2015, la Londra.

Tallulah Belle Willis și-a construit o carieră în modă

Tallulah Belle Willis, fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore, s-a născut pe 3 februarie 1994, în Los Angeles. Și-a petrecut copilăria la ferma familiei din Idaho și, potrivit unui interviu pe care l-a acordat Teen Vogue în 2015, a fost ținută departe de lumea Hollywood-ului până când s-au mutat înapoi în California.

Și-a construit o carieră în modă după ce și-a lansat propriul brand de îmbrăcăminte, ”Wyllis”, în timpul pandemiei. În mai 2023, Tallulah Willis a vorbit despre starea de sănătate a tatălui ei, într-un eseu la persoana întâi pentru Vogue, scriind: