Simona Halep, numărul trei în clasamentul WTA, a primit, miercuri, vaccinul anti-COVID, la Institutul Cantacuzino. Iată care au fost primele reacții ale jucătoarei de tenis în urma imunizării.

Reacția Simonei Halep după vaccin

După vaccinare, Simona Halep a susținut o declarație de presă în care a declarat că a venit cu inima deschisă și ce a primit vaccinul produs de Pfizer. „Sper ca mai mulți oameni să se vaccineze. Trebuie să fac și rapelul. Mă liniștește și mă simt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare să am grijă”, a spus Simona Halep, adăugând că se simte bine după vaccin și că până în prezent nu a avut reacții adverse.

În 31 octombrie anul trecut, românca a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar la 9 noiembrie s-a vindecat, mulțumind medicilor de la Matei Balş pentru sprijinul acordat în această perioadă.

Ulterior, într-un interviu acrodat în decembrie, Simona a declarat că s-a temut de coronavirus încă din luna martie şi că s-a protejat foarte mult, însă totuşi s-a infectat.

“Mie mi-a fost teamă de acest virus încă din martie, m-am protejat foarte mult, am încercat să mă izolez cât am putut de mult, am stat în casă, chiar şi la Constanţa am fost mai rar, dar din nefericire l-am luat. Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok. Sfatul meu ca toată lumea să se protejeze pentru că nu se ştie cum acţionează de la om la om. Eu mă bucur că nu am avut simptome mari”, spunea atunci jucătoarea de tenis.

Simona Halep se reface după turneul de Mare Şlem de la Australian Open. Românca a fost eliminată în sferturi de Serena Williams şi a preferat să revină în România. Şi-a anulat prezenţa la turneul de la Doha. Cea mai bună jucătoare de tenis din România a suferit o înfrângere grea în fața Serenei Williams, la Australian Open. Însă, sportiva noastră a găsit modul perfect prin care să treacă peste momentul neplăcut din carieră.

Serena Williams a învins-o, cu scorul de 3-6, 3-6, pe Simona Halep, în sferturile Australian Open. În prezent, Simona Halep a coborât pe locul 3 în clasamentul WTA

