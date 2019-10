Ofensiva Turciei în zona de nord-est a Siriei a început, a anunţat, miercuri, preşedintele Recep Tayyip Erdogan, la doar câteva zile după ce administraţia Trump spunea că-şi va retrage trupele din zona graniţei. Erdogan a anunţat pe Twitter că Armata turcă, împreună cu Armata Naţională Siriană, a lansat operaţiunea “Peace Spring” împotriva PKK/YPG şi a teroriştilor Daesh (ISIS – n.red.) în nordul Siriei. Misiunea noastră este să prevenim crearea unui coridor al terorii la graniţa noastră de sud şi să instalăm pacea în această zonă, a explicat preşedintele turc, potrivit CNN.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019