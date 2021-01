Cristi Borcea a facut o serie de dezvăluiri surprinzătoare în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, motiv pentru care emisiunea a ocupat primul loc în topul audiențelor.

Marti, 19 ianuarie, Kanal D s-a clasat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania cu emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai”. Editia de aseara, care l-a avut ca invitat pe Cristi Borcea, celebrul om de afaceri roman, a pozitionat statia Kanal D pe locul I, atat la nivelul intregii tari, cat si la orase, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.

Astfel, pe targetul National, in intervalul difuzarii emisiunii, Kanal D a acumulat 4,6% puncte rating si 15,3% cota de piata, iar pe targetul All Urban, statia a inregistrat 3,8% puncte de rating si 12,7% cota de piata.

Ce a dezvăluit Borcea în minutul de aur

806.000 de telespectatori din intreaga Romanie au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai” in intervalul sus-mentionat, minutul de aur fiind inregistrat la 22:16, cand 1.268.000 de privitori s-au aflat in fata televizoarelor, urmarind editia care l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Cristi Borcea.

“Nu le-am cumparat tacerea sotiilor mele pentru ca pentru ele, exista Dumnezeu si eu. (…) Eu le dau <oxigenul>, eu le tin pe toate, copiii au cele mai bune conditii, si n-am de ce sa le cumpar tacerea.

Copiii mei au pe numele lor tot ceea ce le trebuie, si ele sunt <condamnate> sa se poarte frumos cu mine si cu copiii, si sa-si vada in primul rand de copii (…)”, a fost raspunsul direct oferit aseara de Cristi Borcea, la intrebarea “Le-ati cumparat tacerea sotiilor dumneavoastra?”, una dintre cele 40 la care omul de afaceri a trebuit sa raspunda in fata jurnalistei Denise Rifai si a telespectatorilor.