Europarlamentarul Rareş Bogdan a transmis că este dispus să candideze la Primăria Capitalei, însă prima variantă a PNL este cea a unei fuziuni cu partidul lui Nicuşor Dan, care să ducă la o candidatură a fostului adversar al Gabrielei Firea din partea liberalilor. Mai mult, prim-vicepreşedintele PNL a transmis că negociază o alianţă cu PMP, motivul fiind acela că partidul lui Traian Băsescu are un electorat destul de important în Bucureşti.

Mesajul lui Rareș Bogdan privind candidatura la Primăria Capitalei

„99% nu voi candida. Nu mai e 100%. Gabriela Firea are consolidat 25%, care nu poate fi zdruncinat. Pe lângă asta, mai există un public, 8-10%, care o duce la 35%. Primarul în funcţie nu are cum să crească în campanie. Poate doar să cadă cu 2, 3, 4 procent. PNL e consilidat pe 32% în Capitală, dar cu excepţia a doi oameni niciun candidat nu sare de 28%. Toţi ceilalţi sunt sub scorul partidului. Asta ar putea să ne facă să ne reorientam. Premierul nu are cum să se sacrifice şi să candideze, pentru că este alegerea noastră de premier.

Dorinţa mea este de a rămane şeful delegaţiei române în PPE, de a sprijini candidaţii noştri. În cazul în care cercetările arată că niciun candidat nu poate atrage electoratul de dreapta, inclusiv din electoratul PMP, USR, PLUS…. PMP, dacă nu va fi într-o alianţă a dreptei, va încurca rău de tot socotelile. PMP are un electorat captiv de 8% în Capitală, dacă Traian Băsescu decide să candideze poate merge la 14%. Dacă PMP nu este atras în alianţe, va încurca rău socotelile. Ne orientăm în primul rând spre o alianţă cu PMP. Nu vă ascund că dacă Nicuşor Dan intră în PNL, prin fuziunea cu partidul său, atunci lucrurile sunt rezolvate. Nicuşor Dan va fi candidatul şi noi il vor susţine”, a spus Rareş Bogdan vineri seară.

Liberalul spune că nu crede că Nicuşor Dan va fi candidatul USR la Primăria Capitalei, pentru că este mai greu de controlat. În următoarele trei săptămâni ar urma să se ia o decizie finală în PNL în privinţa lui Nicuşor Dan, iar dacă negocierile eşuează, Rareş Bogdan nu excludă să candideze la Primăria Capitalei.

