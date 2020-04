„Un an greu pentru presă. Perspectivele sunt destul de crunte, mai ales în absența unui pachet de măsuri economice având ca țintă presa.

Presa scrisă se îndreaptă cu pași repezi spre faliment. Un deznodământ așteptat de mulți, dar care va fi accelerat de noile evoluții pe piața distribuției, mă refer în special la rețelele de chioșcuri. În sensul în care, după estimarea mea, cel puțin 30 la sută dintre ele nu se vor mai redeschide. Ceea ce va însemna un dezastru, în condițiile în care nu vor exista măsuri guvernamentale eficiente.

Atunci când am decis la 1 ianuarie să scot Evenimentul Zilei din zona de print nu bănuiam că va urma dezastrul pandemiei, dar vedeam cum lună de lună scad vânzările. Am hotărât să ies din zona de ziar tipărit atât timp cât eram pe locul întâi în zona ziarelor quality, să reprofilez redacția pe jurnalismul online, locul de unde veneau 80 la sută din veniturile de publicitate. Am păstrat două publicații, Capital și Evenimentul Istoric, ultima vânzând cam 80 la sută din tiraj, ceea ce a transformat-o într-un proiect spectaculos de eficient.