Bomba care va arunca scena politică în aer! Cine îl va trăda pe Liviu Dragnea

Este vorba despre Viorica Dăncilă. Jurnalistul Cătălin Tache aruncă o adevărată bombă în spaţiul public şi susţine că liderul PSD a avut o mână proastă la desemnarea premierilor.

„Multe lovituri de cutit in spate a primit Liviu Dragnea in ultimii doi ani de la pesedistii razvratiti de statul paralel, dar ”ranga in dinti” precum cea luata de la Viorica Dancila chiar ca nu a mai incasat! Pentru ca, asa cum in urma cu un an, pe 18 ianuarie 2018 avertizam in exclusivitate ca generalul Grigoroaia, seful Sectiunii a 3-a a fost chemat in biroul premierului Viorica Dancila pentru a i se cere retragerea imediata a tuturor oamenilor si dispozitivelor Serviciului de Protectie si Paza din cladirea Palatului Victoria incepand cu ”marti seara, de la ora 19.00”, tot asa dezvaluim acum o noua intalnire de taina de zilele trecute, atunci cand omul de incredere al lui Lucian Pahontu a pregatit terenul pentru ceea ce poate fi cea mai puternica lovitura primita pana acum de Liviu Dragnea.

Pentru ca in ultimele saptamani a fost declansata o minutioasa operatiune prin care se pune la punct detonarea ”bombei” prin care Viorica Dancila ar urma sa ceara protectie oficiala din partea SPP! Asta dupa ce deja premierul ar fi inceput sa beneficieze ”pe neveu” de discrete dispozitive de protectie din partea SPP in cadrul unor deplasari neoficiale in teritoriu! Totul dupa ce premierul pare ca este pe cale sa fie imbrobodit de mesagerul secret al generalului Pahontu si sa fi acceptat, fie si tacit, un oarecare nivel minim de protectie din partea unui dispozitiv special care urmeaza sa fie creat pentru ea de catre seful Serviciului de Protectie si Paza. Iar entuziasmul lui Pahontu este atat de mare- si pe deplin explicabil de altfel!- incat a ordonat deja un ”casting” in cel mai mare secret printre oamenii oameni loiali din care sa se aleaga dispozitivul special pentru Dancila, ajungandu-se chiar pana la selectarea soferilor pentru viitoarea coloana oficiala”, scrie, în Naţional, Cătălin Tache.

„Si la ce mana proasta a avut liderul Partidului Social Democrat la desemnarea premierilor, aproape ca nu mai mira pe nimeni ca si Dancila l-a tradat, ca doar se stie, mai ales intr-o clasa politica debila precum cea de la noi ca ”pe cine nu lasi sa moara, nu te lasa sa traiesti”. Numai ca ”socul” pe care Liviu Dragnea ar fi urmat sa-l resimta in zilele urmatoare ar fi fost mai puternic decat episoadele Grindeanu si Tudose la un loc, plus toate rebeliunile si puciurile din partid de pana acum! Pentru ca statul paralel tocmai ce este pe cale sa-i dea o ”palma” de imagine usturatoare, daca Viorica Dancila va fi convinsa sa ceara si oficial Serviciului de Protectie si Paza protectia de care deja dispune ”pe blat” si complet ilegal. Desigur, contraatacul generalului Pahontu de a lovi direct in inima actualei coalitii de guvernare prin chiar ”racolarea” premierului este pe cat de spectaculos, pe atat de pragmatic pentru un sef de serviciu care isi joaca astfel ultima carte”, a mai spus jurnalistul.