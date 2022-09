Trădarea momentului în televiziune. Mihai Bendeac semnează cu un post rival? Trebuie să ia o decizie grea

Informația a apărut în contextul în care îndrăgitul actor a avut, de-a lungul timpului, câteva oferte venite din partea Pro TV, ultima fiind pentru postul de jurat al emisiunii „Românii au talent”.

Actorul în vârstă de 39 de ani a refuzat oferta la vremea respectivă, când Florin Călinescu a plecat la Prima TV. Totuși, lucrurile stau altfel acum.

Potrivit cancan.ro, Mihai Bendeac ar putea sta pe scaunul care, cândva, i-a aparținut Florin Călinescu.

Cine i-a luat locul lui Mihai Bendeac?

Au fost anunțate schimbări în componența juriului de la iUmor difuzat la Antena 1 începând cu cea de-a şasea ediţie a emisiunii. Cea de a șasea ediție urmează să fie difuzată duminica aceasta, pe 2 octombrie. Schimbarea îl vizează pe actorul Mihai Bendeac, care, conform cancan.ro, ar fi avut o ceartă cu echipa de producţie a emisiunii.

Costel Bojog este noul jurat al emisiunii, cel care se va alătura juriului iUmor, alături de Delia și Cheloo. Bojog va fi jurat permanent al emisiunii, începând din cea de-a şasea ediţie a show-ului, difuzată duminică, de la 20:00, a anunţat Antena 1.

„Am primit cu bucurie propunerea de a lucra cu Delia şi Cheloo şi sunt încântat că am şansa să cunosc oameni interesanţi şi valoroşi la masa juraţilor. Sigur că n-am scăpat nici de roast-urile usturătoare, dar iUmor este şi despre asta, pentru că … iUmor şi n-ai scăpare! Până acum m-am distrat foarte tare şi am învăţat multe! E o experienţă grozavă!”, a declarat Costel Bojog. În plus, juratul-surpriză din această duminică este actrița Maia Morgenstern.

Mihai Bendeac a fost în juriul emisiunii de la Antena1 încă de la începutul show-ului. Actorul ar fi renunțat la calitatea de jurat după ce a avut un scandal cu echipa de producţie, a anunțat sursa citată săptămâna trecută.

Într-una dintre pauzele de la filmările iUmor, Mihai Bendeac s-ar fi retras în pauză să se relaxeze şi a început să vizioneze un clip în care Mugur Mihăescu i-a criticat dur pe cei care cred în vaccinul anti-COVID şi, implicit, în pandemia de Coronavirus. Mihai Bendeac l-a luat la mişto pe Mihăiescu prin atitudinea pe care a avut-o față de pandemie, crezând că nimeni nu este prin preajma lui în afară de cei foarte apropiaţi.