În cazul unor dureri persistente, care nu cedează la medicația antialgică obișnuită și care se intensifică în diferite situații, de pildă, în timpul nopții sau al mersului, se recomandă efectuarea unui consult de specialitate, pentru a afla cauza exactă a apariției durerii, dar și pentru a primi un tratament adecvat.

De mai bine de un an, cu dureri foarte puternice de spate se confrunta și Daniela, o pacientă în vârstă de 53 de ani. Disconfortul era atât de mare, încât devenise aproape imposibil ca pacienta să mai meargă la serviciu sau să își desfășoare activitățile de zi cu zi.

„Începusem să am dureri în zona lombară și, ca tot românul care se autodiagnostichează, am încercat un antiinflamator, un unguent. Durerile se atenuau, dar în două-trei zile reveneau. A devenit destul de greu să stau la birou, atâtea ore și pe scaun. Nici în picioare, pe tocuri, nu mai puteam sta mult ori în mașină, și cumva așa am început să fac câte o investigație”, își amintește Daniela.

Așa a aflat că avea o fractură de coloană vertebrală, care se agravase în timp pe fondul osteoporozei, pe care nu o diagnosticase la timp. Singura soluție terapeutică în cazul ei era o intervenție chirurgicală. Femeia a fost sfătuită să caute un neurochirurg, care să o ajute să își rezolve problema. Așa a ajuns la Dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR.

„Medicul mi-a arătat imaginile, iar la nivelul T12 aveam o fractură mai veche. Nu aveam nicio senzație de durere în acea zonă, însă durerea migra. Șapte luni au trecut până mi-am dat seama că această problemă se va rezolva cu o intervenție chirurgicală deloc simplă. Doctorul Dan Benția a fost omul care mi-a câștigat încrederea. Am zis: eu aici merg, aici mă voi opera!”, povestește pacienta.

În cazul Danielei s-a intervenit chirurgical deschis, prin rahisinteză lombară. A fost o intervenție complexă, în care medicul a introdus în corpurile vertebrale, de la T10 și T11, până la L1 și L2, șuruburi speciale, canulate, iar în fiecare vertebră s-a injectat un ciment special. În final, s-a îndreptat mare parte din cifoza de care suferea pacienta și s-a fixat coloana în noua poziție.

„Fracturile de coloană pot fi foarte periculoase atât prin prisma pierderii stabilității coloanei, cât și prin prisma deplasării spre posterior a unui fragment osos. Atunci pot apărea semne neurologice date de compresiile nervilor sau chiar a măduvei, până la paralizia mâinilor și picioarelor în cazul leziunilor cervicale sau paralizia picioarelor în cazul leziunilor lombare sau toracale”, explică Dr. Dan Benția.

La SANADOR, pacienții cu dureri de spate beneficiază de un diagnostic complet și de cele mai bune soluții pentru tratarea afecțiunilor neurochirurgicale. Intervențiile neurochirurgicale sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR cu precizie și în condiții de maximă siguranță datorită echipamentelor de ultimă generație și tehnologiilor avansate. Pentru realizarea chiar și a celor mai complexe intervenții neurochirurgicale, Spitalul Clinic SANADOR dispune de două microscoape operatorii Zeiss Kinevo 900, dar și de sisteme ultraperformante de neuronavigație Medronic. Tehnologia este completată de experiența îndelungată a medicilor neurochirurgi, pregătiți în centre de referință internaționale.

La Spitalul Clinic SANADOR, ori de câte ori este posibil, neurochirurgii folosesc pentru rezolvarea diferitelor probleme ale coloanei vertebrale proceduri neurochirurgicale cât mai puțin invazive, cum ar fi, de exemplu, vertebroplastia și cifoplastia, cu multiple beneficii pentru pacienți: risc de complicații redus, recuperare postoperatorie rapidă, durată scurtă a spitalizării.

După intervenția chirurgicală, pacienta a început să se simtă din ce în ce mai bine. Durerile dispăruseră și a reușit să se deplaseze singură, fără ajutor, la scurt timp după intervenție.