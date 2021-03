Boala care face ravagii în pandemie! Efectele negative se resimt deja

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România atrage atenția asupra diminuării mijloacelor de gestionare a afecțiunilor hepatice în România în contextul pandemic actual.

Asociația avertizează și cu privire la necesitatea de a spori informarea și screeningul pentru hepatitele virale pentru a preveni creșterea numărului de pacienți cu hepatită în următorii ani.

OMS își propusese eradicarea hepatite la nivel internațional până în 2030, însă măsurile restrictive impuse de pandemie au încetinit obiectivul instituției.

Potrivit APAH-RO, efectele negative se văd deja în România, în primul rând, în ceea ce privește numărul persoanelor testate și diagnosticate în ultimul an și în al doilea rând, în numărul celor înscriși pentru tratament.

În programul destinat pacienților cu hepatită C, doar o treime din cei peste 17.500 de pacienți posibili, pentru care există bugetare pe actualul contract cost-volum-rezultat, au accesat schemele de tratament existente. Programul a fost prelungit de autorități cu două luni, până la 31 martie 2021.

”În opinia noastră, trebuie să ne concentrăm eforturile pe trei direcții: îmbunătățirea procesului de testare, asigurarea accesului la tratament și alinierea României la cele mai noi scheme de tratament. În privința testării există mai multe soluții pe care este necesar să insistăm: campaniile publice și/ sau private, dar mai ales diagnosticarea cu ajutorul medicilor de familie. Legat de accesul la tratament, principala îngrijorare privește programul cu interferon free pentru pacienții cu hepatită virală C. Apelul nostru către autorități este să nu există întreruperi între contractele cost-volum-rezultat, așa cum s-a întâmplat anii trecuți. Fie că se prelungește actualul contract, fie că autoritățile vor semna altul în cel mai scurt timp, asigurarea continuității trebuie să fie un obiectiv prioritar. Cea de-a treia direcție, dar nu ultima, pe care o susținem are în vedere folosirea celor mai noi molecule în tratamentul pacienților cu hepatită virală C prin trecerea la medicamentele de ultimă generație, pangenotipice o dată cu noul contract. Majoritatea țărilor din UE a adoptat ultimele tipuri de medicamente și considerăm că și românii au acest drept. Pentru pacienții cu hepatită B sau B plus Delta, prin asigurarea cadrului legislativ necesar, este nevoie de acces la studiile clinice, respectiv noile terapii, de îndată ce acestea au fost aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor,” a declarat Marinela Debu, președinte APAH-RO.