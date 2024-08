Doliu în rândul creștinilor ortodocși, după ce preotul Constantin Cornițescu, profesor la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universității din București, s-a mutat la Cele Veșnice, potrivit comunității parohiale Iancu Vechi-Mătăsari din București.

Preotul Constantin Cornițescu a fost slujitor al Bunului Dumnezeu, profesor doctor și decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. A fost paroh al Parohiei Iancu Vechi-Mătăsari, Protopopiatul Sectorului 2 Capitală, în perioada anilor 1994-2010. A fost doctor în teologie și specializat în studiul Noului Testament.

S-a născut pe data de 25 iunie 1938 la Caraula, județul Dolj. A studiat la Seminarul Teologic Ortodox din Craiova între anii 1953-1958, apoi la Institutul Teologic Universitar din București între anii 1958-1962, unde a urmat și cursurile doctorale la specialitatea Patrologie între anii 1962-1965.

Între anii 1968-1974, a studiat patrologia și Noul Testament la Universitatea „Aristotel” din Salonic și la Universitatea din Atena. A obținut gradul de doctor în Teologie în anul 1971. Lucrarea sa a fost despre umanismul în preocupările Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care a echivalat-o în anul 1974 la Institutul Teologic Universitar din București.

La început, a fost profesor la Seminar Teologic Ortodox din Craiova, apoi s-a mutat la Institutul Teologic Universitar din Capitală. Acolo, a fost asistent (1972-1974), lector (1974-1976), conferențiar (1976-1978) și profesor la catedra de studiu al Noului Testament (1978).

El va rămâne în memoria tuturor ca un teolog redutabil și un dedicat păstor de suflete.

„Dumnezeu să-l odihnească! vrednic este părintele profesor.” / „Condoleanțe familiei! A fost profesorul de suflet al soțului meu cu care se va întâlni acolo sus ,lângă Bunul Dumnezeu! Respectul meu pentru d-l profesor! Sa le fie țărâna ușoară iar sufletele lor să se odihnească în pace!” / „Dumnezeu sa îl ierte!” / „Dumnezeu sa il odihneasca in Imparatia Sa! Un parinte profesor bun, bland si smerit cu inima, care ne-a predat si ne-a deslusit frumos tainele Noul Testament in timpul anilor de facultate.” / „Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace și lumină! Sincere condoleanțe familiei!” / „Drum lin spre ceruri !” / „Domnul Dumnezeu sa il odihneasca in pace si sa l aseze in locasurile dreptilot.”, au scris cei care l-au cunoscut pe rețelele sociale.