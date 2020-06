Bacalaureat 2020. Selly a dezvăluit notele luate la Bac! Ce medie are vloggerul: Să vă văd ce mai ziceţi FOTO

Andrei Şelaru, cunoscut în mediul online drept vloggerul Selly, a dezvăluit recent ce note a luat la examenul de Bacalaureat, după ce în urmă cu aproximativ o săptămână tânărul era încrezător că va lua numai 10.

Selly pare să fie foarte mândru de notele obţinute la probele de Bacalaureat. Aşa cum promitea în urmă cu o săptămână, tânărul a dezvăluit ce note a obţinut, într-o postare pe contul său de Instagram. Astfel, Selly a obţinut la Limba şi Literatura Română – 9.50, Matematică – 9.60, iar la Biologie – 9.70. Media vloggerului a fost de 9.60.

„Să vă văd ce mai ziceţi“, a scris Selly pe Instagram, după ce a dezvăluit notele primite.

Selly, cu Dacia 1300 la Bac

Selly a venit, la primele probe ale Bacalaureatului, la volanul unui Mercedes CLS, „maşina visurilor sale“. Pentru că a fost criticat, însă, de intenauţi, dar şi de gazetarul Cristian Tudor Popescu, că este arogant şi vine la şcoală cu o maşină atât de scumpă, la ultima probă Selly s-a gândit să facă spectacol. Tânărul a coborât dintr-o Dacia 1300.

Ironic, Selly a declarat că prin achiziţionarea unei Dacii, a vrut să-i „intre la inimă“ şi lui Cristian Tudor Popescu. „Dânsul m-a criticat, am înţeles că Dacia este mijlocul dumnealui de transport preferat şi am zis s-o încerc şi eu. Maşina este superbă, uitaţi-vă la ea. Domnul Cristian Tudor Popescu mă apreciază acum cu 500 la sută mai mult. Am vrut şi eu să fiu ca dumnealui inspirat, să scriu şi eu la Bac aşa cum îşi scrie dânsul articolele. Am înţeles că dumnealui aşa venea la muncă, venea cu foarte multă vână şi scria nişte articole foarte mişto, şi aşa am zis că trebuie să scriu şi eu la Bac, să iau notă mare. Totul este cum îţi începi ziua, cum sunt primele momente“, declara tânărul într-un vlog recent.

