„Pentru ca produsele pe care le cumparati in aceasta perioda, premergatoare sarbatorilor pascale, sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea dvs.,va recomand sa cumparati produse alimentare perisabile ( carne de miel, peste, oua etc.) numai din locuri amenajate si autorizate ( macelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate in piete ) care dispun de echipamente ( vitrine frigorifice, termometre ) si care asigura conditiile igienico-sanitare specifice si unde aveti certitudinea ca produsele sunt controlate sanitar-veterinar.

In contextul extinderii raspandirii noului coronavirus Covid-19 operatorii economici autorizati, care comercializeaza produse alimentare perisabile (carne de miel, peste, oua etc.) trebuie sa i-a masuri suplimentare menite sa previna raspandirea acestui virus si sa protejeze sanatatea consumatorilor. Astfel angajatii trebuie sa fie dotati cu masti, manusi de unica folosinta, vizier sau ochelari de protectie.

Va prezint in continuare cateva recomandari utile la cumpararea produselor specifice Sarbatorile Pascale”, scrie directul ANPC pe Facebook.

Comercializarea cărnii

„- Achizitionarea carnii (inclusiv a carnii de miel) se va face numai din locuri special amenajate, dotate si autorizate ( macelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate in piete ) si trebuie sa aiba stampila de control sanitar-veterinar. In aceste conditii aveti garantia unui produs sigur ce nu va va afecta sanatatea;

– Evitati cumpararea de carne de la persoane si din locuri neautorizate, din „portbagajele masinilor” chiar daca pretul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea sa asigure conditiile optime de transport, depozitare si comercializare si nu va poate elibera bon de casa cu care sa justificati tranzactia comerciala si riscati sa achizitionati un produs neconform sau chiar nesigur care poate sa va afecteze sanatatea;

– Verificati, prin apreciere directa, proprietatile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificari ale aspectului (aspect de mazguit, cu prezenta mucilagiilor etc), culorii (culoare modificata), consistentei, prezenta corpurilor straine etc. Carnea (miel) trebuie sa prezinte la suprafata o pelicula uscata, de culoare roz pana la rosie, sa fie ferma si elastica, atat la suprafata cat si in sectiune; mirosul trebuie sa fie caracteristic de produs proaspat;

– Ca o masura de prevedere suplimentara este bine sa observati la mielul cumparat copita si dentitia specifice ierbivorelor ( la dentitie se va urmari in special lipsa caninilor).

– Se va acorda atentie pretului afisat si se va verifica concordanta dintre preturile afisate la raft si cele marcate pe bonurile de casa;

– Carnea achizitionata sub forma refrigerata se va transporta, in conditii igienice, cat mai repede la domiciliu si se va depozita la frigider”, a adăugat acesta.

Comercializarea ouălor

„- Achizitionarea oualor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate !

Evitati cumpararea de oua de pe marginea drumului, chiar daca pretul oferit este comparativ mai mic;

– Ouale de consum trebuie sa prezinte coaja, intacta, normala, fara fisuri, fara corpuri straine, fara mirosuri straine;

– La spargerea oului, albusul trebuie sa fie de consistenta densa, transparent, iar galbenusul semiglobulos, usor aplatizat si bine delimitat de albus;

– In cazul oualor vandute in vrac trebuie comunicate vizibil, cu usurinta si perfect lizibil, informatiile privind:

– categoria de calitate (A);

– categoria de greutate (Clasamentul oualor din categoria A in functie de greutate

​XL – foarte mare: greutate mai mare sau egala cu 73 g;

​L – mare: greutate mai mare sau egala cu 63 g si mai mica de 73 g;

M – mediu: greutate mai mare sau egala cu 53 g si mai mica de 63 g;

S – mic: greutate mai mica de 53 g;

– o indicatie a metodei de crestere a gainilor;

– o explicatie a semnificatiei codului producatorului;

– data de valabilitate minima.

Se va acorda atentie pretului afisat si se va verifica concordanta dintre preturile afisate si cele marcate pe bonurile de casa”, transmite Paul Anghel.

Comercializarea vopselei de ouă

„- Achizitionarea vopselei de oua se va face numai din locuri autorizate !

– Se va citi cu atentie eticheta produsului, care trebuie sa contina: numele si adresa producatorului, lista ingredientelor, instructiuni de utilizare si data durabilitatii minimale.

Atentie ! Nu utilizati la vopsirea oualor vopsea pentru alte destinatii, precum cea tipografica sau cea pentru textile . Desi rezultatele sunt spectaculoase, utilizarea altor tipuri de vopsele , poate prezenta un posibil pericol pentru sanatatea dumneavoastra.

Comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri etc.)

– Achizitionarea produselor se va face numai din locuri autorizate!

– Spatiile de comercializare trebuie sa fie in permanenta curate si bine intretinute;

– Personalul care comercializeaza produse de patiserie trebuie sa poarte echipament de protectie sanitara a produselor;

– Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adapost de praf si de muste, fiind servite numai cu ustensile speciale; este interzis a se permite consumatorilor sa aleaga produsele cu mana;

– Pentru produsele de patiserie preambalate data durabilitatii minimale este stabilita de producator si se va inscriptiona pe eticheta/ ambalaj”, recomandă acesta.

Comercializarea produselor din ciocolată

„Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolata, produse pe baza de cacao si grasimi vegetale (tablete, figurine etc)

– Etichetele acestor produse trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea produsului,

numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului – in cazul produselor din import se vor inscrie numele si adresa importatorului sau ale distribuitorului inregistrat in Romania, data durabilitatii minimale, cantitatea neta, conditii de depozitare.

– Produsele din import trebuie sa fie insotite de etichete cu elementele de identificare si informare in limba romana.

– Pentru ciocolata si produse din ciocolata: se mentioneaza in mod obligatoriu continutul de cacao substanta uscata, exprimat in procente, astfel: “ cacao…% minim”; in cazul ciocolatei umplute se mentioneaza produsul de umplutura; se excepteaza de la indicarea cantitatii nete produsele din ciocolata preambalate, cu o greutate mai mica de 50 grame; aceasta exceptie nu se aplica produselor cu o greutate neta mai mica de 50 grame fiecare, atunci cand sunt prezentate intr-un ambalaj continand doua sau mai multe astfel de produse, daca continutul net total, inclusive ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame; in cazul produselor din ciocolata turnate si goale in interior, aceasta indicatie poate fi inlocuita cu continutul net minim; o mentiune privind adaosul de cafea sau bauturi spirtoase, atunci cand acesta depaseste 1% din masa produsului.

– Dupa cumparare, verificati, prin apreciere directa, proprietatile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificari ale aspectului (aspect matuit etc), culorii (culoare modificata), consistentei, prezenta corpurilor straine etc. Ciocolata proaspata trebuie sa prezinte o suprafata lucioasa, nestratificata si fara pete, sa fie onctuoasa, casanta la rupere fara senzatie de rugozitate la masticare, culoare si gust specific.

Drajeurile trebuie sa aiba suprafata neteda, lucioasa, uscata si nelipicioasa.

– Achizitionarea produselor se va face numai din locuri autorizate; evitati cumpararea de produse de la vanzatori ambulanti , chiar daca pretul oferit este comparativ mai mic;

– Verificati starea ambalajelor (integritate, etanseitate) si incadrarea produselor in data durabilitatii minimale, dupa caz, in data limita de consum stabilite de producator”, a spus directorul ANPC.

Comercializarea vinurilor

„- Continutul etichetei trebuie sa cuprinda: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea si adresa producatorului, sau a importatorului sau a imbuteliatorului, volumul net, concentratia alcoolica, o informatie privind lotul, data durabilitatii minimale pentru bauturile alcoolice cu concentratia alcoolica mai mica de 10% vol.;

– Pentru vinuri, eticheta trebuie sa mai contina urmatoarele informatii: categoria de calitate,

indicatia geografica sau denumirea de origine controlata pentru vinurile de calitate superioara,

tipul vinului, functie de continutul de zaharuri;

– Aspectul lichidului: culoare corespunzatoare sortimentului, limpede, fara depuneri sau impuritati in suspensie.

– La intoarcerea buteliei cu dopul in jos, continutul nu trebuie sa se tulbure sau sa prezinte impuritati sau scurgeri.

– Marcarea bauturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementarilor in vigoare emise de Ministerul Finantelor.

La cumpararea produselor alimentare si, implicit a vinului , solicitati si pastrati bonul de casa pentru a putea proba in cazul in care, in mod justificat, doriti sa reclamati calitatea/siguranta unui produs”, a conchis acesta.